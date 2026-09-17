Ceuta ha sido la gran protagonista del acto del Día de Melilla, que ha tenido lugar en la plaza de Armas, con el izado de su bandera en el gran mástil.
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El momento incluyó el izado llevado a cabo por un grupo de niños y una mujer con traje regional. El presidente de la Ciudad, Juan José Imbroda, ofreció un discurso, y miembros de la Mesa Interconfesional hicieron alusiones a Ceuta.
Publicación original de Partido Popular de Ceuta: ver en redes sociales.
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