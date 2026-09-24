La Audiencia Provincial de Madrid ha estimado parcialmente el recurso de apelación presentado por la defensa de Sarah Santaolalla, imponiendo a Vito Quiles una orden de no acercamiento a menos de 500 metros de su domicilio. Esta decisión se produce tras la denuncia presentada por Santaolalla, quien acusó al agitador ultra de perseguirla hasta la puerta de su casa y de increparla a la salida del Senado.

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Además de la restricción de acercamiento, los magistrados han prohibido a Quiles cualquier tipo de contacto por llamadas y mensajes fuera del ámbito profesional, hasta que se practiquen las testificales propuestas por la analista política. Esta medida responde a la denuncia de Santaolalla, quien afirmó que Quiles la persiguió desde las instalaciones de TVE hasta su domicilio en el centro de Madrid y la «agredió» a la salida de la Cámara Alta.

La tertuliana había recurrido en marzo un fallo del Tribunal de Instancia de Madrid que rechazaba las medidas de protección solicitadas, mientras se investigaba si los hechos denunciados podían constituir un delito de coacciones. Santaolalla también denunció que Quiles la persiguió a las puertas de un hotel donde participaba en un foro junto al ministro Óscar Puente.

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Los magistrados han considerado que no es viable una orden de alejamiento genérica, ya que ambos frecuentan las inmediaciones del Congreso y Senado por motivos laborales. Por ello, han optado por una orden de no acercamiento limitada a espacios estrictamente privados de la investigada.

Sarah Santaolalla ha expresado su satisfacción en redes sociales, afirmando que la decisión judicial le devuelve tranquilidad tras un «calvario judicial y personal». Por su parte, Vito Quiles aún no se ha pronunciado sobre el fallo. Este auto se ha conocido poco después de que la Mesa del Congreso acordara retirarle definitivamente la acreditación por reiteración de sanciones.