La Consejería de Medio Ambiente, Servicios Urbanos y Vivienda de Ceuta ha llevado a cabo la retirada de seis toneladas de residuos y enseres en una operación que se realizó este viernes tras el desalojo de un asentamiento en las inmediaciones de la planta desaladora.

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Este desalojo, que tuvo lugar el pasado domingo por la mañana gracias a la intervención de la Policía Nacional, permitió iniciar de inmediato los trabajos de limpieza con el objetivo de recuperar las condiciones de salubridad y mejorar el estado del entorno en torno a esta infraestructura esencial para el suministro de agua en la ciudad.

La actuación se considera clave para evitar la formación de nuevos asentamientos en la zona y asegurar las condiciones de seguridad, limpieza y conservación del área que rodea a la planta desalinizadora.

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Además de la retirada de residuos, la Consejería tiene previsto ejecutar un vallado perimetral en el área, para evitar que se produzcan nuevas ocupaciones y proteger el entorno de esta infraestructura crítica.

La vigilancia y mantenimiento de la planta desaladora han sido temas prioritarios para la Administración, que busca garantizar la continuidad de su operación y el suministro adecuado de agua a la población.

La retirada de los seis toneladas de residuos marca el comienzo de una serie de acciones destinadas a mantener el área en condiciones adecuadas y evitar futuras acumulaciones de desechos.