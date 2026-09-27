El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha convocado este lunes a la Junta Directiva Nacional del partido con el objetivo de cerrar filas en apoyo al presidente de Ceuta, Juan Vivas. Este encuentro se produce en un contexto de críticas hacia el Gobierno por su supuesta «inacción» y «abandono» respecto a la crisis migratoria en la ciudad autónoma.

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Durante la reunión, se abordarán cuestiones cotidianas que afectan a los ciudadanos de Ceuta, como el acceso a la vivienda y la inflación. Además, se planificará un conjunto de actos electorales de cara a los comicios de 2027, según han indicado fuentes del partido.

Feijóo reafirmará ante los miembros de la Junta Directiva la posición del PP respecto a la españolidad de Ceuta y Melilla, enfatizando que su integridad «no es una cuestión abierta a negociación», una postura que ha mantenido en sus últimas intervenciones públicas.

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Desde que se produjo la entrada masiva de inmigrantes irregulares en Ceuta, el presidente Vivas ha recibido el respaldo incondicional de su partido. Este lunes, en Madrid, se reafirmará dicho apoyo a medida que la ciudad sigue lidiando con las consecuencias de esta crisis, que ha dejado un trágico saldo de más de un centenar de fallecidos.

El PP busca centrar la atención mediática en la difícil situación que enfrenta Ceuta, poniendo énfasis en la necesidad de «europeizar» la problemática que genera la crisis migratoria, promoviendo iniciativas en el Parlamento Europeo para exigir que Marruecos respete la soberanía española.

Asimismo, se han expresado críticas hacia el Gobierno por parte de la dirección del PP, quienes consideran que los ataques de los ministros del PSOE a Vivas son injustos y lo caracterizan como una «víctima» de la actual crisis. Esta posición es compartida por Feijóo, quien ha calificado de «miserables» los ataques hacia el presidente ceutí.