INGESA ha emitido un comunicado en el que califica la reciente huelga sanitaria en Ceuta como un «conflicto fake», tras determinar que el seguimiento de la convocatoria fue del 0%.

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La Administración argumenta que la tramitación de la huelga estuvo marcada por un cambio de última hora, además de que la desconvocatoria fue comunicada en el momento en que el dispositivo ya había sido activado.

Las autoridades sanitarias de Ceuta reiteraron su compromiso con el bienestar de los ciudadanos y recordaron que la atención sanitaria se ha mantenido durante toda la jornada. La falta de apoyo a la huelga se interpretó como una demostración de confianza en los servicios de salud locales.

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Este episodio ha generado un amplio debate sobre las formas de protesta en el ámbito sanitario, especialmente en una ciudad como Ceuta, donde los recursos son limitados y la coordinación es crucial.

El Gobierno local realizó un llamado a la ciudadanía para no dejarse llevar por convocatorias sin fundamento, enfatizando la importancia de valorar la dedicación de los profesionales de salud en la ciudad.

La situación en Ceuta refleja los retos que enfrenta el sistema sanitario, así como la necesidad de un diálogo constructivo entre las diferentes partes involucradas.