La entrada masiva de personas desde Marruecos vuelve a situar a Ceuta en el centro del delicado equilibrio diplomático que España mantiene con Rabat y Argel. La crisis se produce pocos días después de que Pedro Sánchez sellara una nueva etapa con Argelia, aunque el Gobierno niega que exista una represalia marroquí y, hasta ahora, no hay pruebas que demuestren esa relación.

La nueva crisis migratoria en Ceuta ha reabierto el debate sobre el uso de los controles fronterizos como instrumento de presión diplomática. La cercanía temporal entre las llegadas y el reciente viaje de Pedro Sánchez a Argelia ha despertado comparaciones con mayo de 2021, cuando alrededor de 8.000 personas entraron en la ciudad autónoma después de que España acogiera al líder del Frente Polisario, Brahim Ghali.

La situación actual ha alcanzado una magnitud inédita. Fuentes gubernamentales estiman que unas 49.000 personas cruzaron hacia Ceuta en 24 horas, mientras al menos 19 cuerpos fueron encontrados en el mar. El desbordamiento obligó al Ejecutivo a desplegar militares y agentes especializados para apoyar a la Guardia Civil en el control de la frontera.

El episodio se produjo apenas diez días después de la visita oficial de Sánchez a Argel, celebrada el 20 de julio de 2026. Durante ese encuentro, España y Argelia anunciaron una nueva etapa en sus relaciones y acordaron celebrar en octubre la VIII Reunión de Alto Nivel entre ambos países.

Sánchez destacó además que Argelia es el principal proveedor de gas natural de España en lo que va de 2026 y defendió una cooperación más amplia en energía, industria, infraestructuras y tecnología. La declaración oficial de La Moncloa no anunció una operación concreta de compra de gas durante esa visita, pero sí confirmó el interés de ambos gobiernos en reforzar su asociación estratégica.

El acercamiento energético venía gestándose desde marzo. Durante una visita del ministro de Exteriores, José Manuel Albares, las autoridades de ambos países acordaron aumentar el volumen de gas suministrado a España y reforzar la cooperación en infraestructuras energéticas. Argelia también reactivó el Tratado de Amistad, Buena Vecindad y Cooperación que había suspendido en 2022.

Estos movimientos tienen una especial relevancia para Marruecos, debido a su histórica rivalidad con Argelia y a sus posiciones enfrentadas sobre el Sáhara Occidental. Rabat defiende que el territorio permanezca bajo soberanía marroquí mediante un régimen de autonomía, mientras Argelia respalda al Frente Polisario y su reivindicación de autodeterminación.

El precedente de Brahim Ghali y la crisis de 2021

La actual presión fronteriza recuerda inevitablemente a lo ocurrido en mayo de 2021. Un mes antes, España había permitido la entrada de Brahim Ghali para que recibiera tratamiento contra la covid-19 en el Hospital San Pedro de Logroño.

El líder saharaui llegó el 18 de abril en un avión medicalizado argelino y fue trasladado desde la base aérea de Zaragoza. Permaneció en España hasta comienzos de junio, después de comparecer ante la Audiencia Nacional por varias querellas y quedar en libertad sin medidas cautelares.

Marruecos consideró aquella acogida una afrenta diplomática. Los días 17 y 18 de mayo, cerca de 8.000 personas entraron en Ceuta ante una inusual relajación de los controles marroquíes. Un representante del Gobierno de Rabat relacionó públicamente la reacción de su país con la decisión española de atender a Ghali.

La Unión Europea denunció entonces la utilización de la migración y de menores no acompañados como mecanismo de presión política. El Gobierno español también acusó a Marruecos de atacar la frontera por una discrepancia relacionada con la política exterior.

La entrada de Ghali provocó además una investigación judicial contra la entonces ministra de Exteriores, Arancha González Laya. Sin embargo, la Audiencia Provincial de Zaragoza terminó archivando la causa al considerar que no existían indicios suficientes de prevaricación, falsedad documental o encubrimiento.

El giro sobre el Sáhara y la ruptura con Argelia

Las relaciones entre Madrid y Rabat no comenzaron a normalizarse hasta marzo de 2022, cuando el Gobierno de Sánchez consideró la propuesta marroquí de autonomía para el Sáhara Occidental como la base “más seria, realista y creíble” para resolver el conflicto.

El giro permitió recomponer los vínculos con Marruecos, pero provocó una grave crisis con Argelia. El Gobierno argelino suspendió el Tratado de Amistad con España y se produjeron restricciones en las relaciones comerciales.

La reactivación del tratado en marzo de 2026 y la posterior visita de Sánchez en julio dieron por superada oficialmente aquella etapa. Sin embargo, la llegada masiva a Ceuta pocos días después ha vuelto a poner en duda la estabilidad del complejo equilibrio español entre Marruecos y Argelia.

Madrid niega una represalia marroquí

A diferencia de lo sucedido en 2021, el Gobierno español no responsabiliza ahora a Rabat. Interior mantiene que Marruecos está cooperando y atribuye la movilización a varios factores, entre ellos la actuación de redes criminales, los rumores difundidos en redes sociales y una reciente sentencia del Tribunal Supremo sobre las devoluciones inmediatas de quienes llegan a nado.

El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, señaló que la resolución judicial pudo contribuir a las llegadas, aunque esa relación tampoco ha sido demostrada como causa única de la crisis. España y Marruecos han reforzado los controles y han anunciado que tratarán de devolver mediante los procedimientos legales a quienes hayan entrado irregularmente.

La coincidencia entre la visita a Argelia y la crisis de Ceuta alimenta las sospechas políticas, especialmente por el precedente de 2021. Sin embargo, no existen por ahora pruebas públicas que permitan afirmar que Marruecos haya facilitado las entradas como represalia por el acercamiento español a Argelia.

Lo confirmado es que la presión migratoria vuelve a mostrar hasta qué punto la seguridad de Ceuta depende de la cooperación con Marruecos y de los equilibrios diplomáticos que España mantiene en el Magreb.