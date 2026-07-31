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La crisis migratoria en Ceuta ha alterado por completo la actividad cotidiana de la ciudad. Supermercados, grandes cadenas, centros comerciales y numerosos negocios locales han cerrado temporalmente sus puertas como medida preventiva ante la llegada masiva de personas desde Marruecos y la incertidumbre generada en las calles.

La presión migratoria ha cambiado la imagen habitual de Ceuta. Durante las últimas horas, numerosos establecimientos han suspendido su actividad, mientras algunos servicios esenciales que permanecen abiertos, como las farmacias, han reforzado sus medidas de seguridad para continuar atendiendo a la población.

Los cierres no responden a una orden oficial de confinamiento ni a la confirmación de saqueos generalizados. Comerciantes y empresas han tomado la decisión por precaución, ante la elevada presencia de personas recién llegadas y la concentración de gran parte de los efectivos de seguridad en la frontera del Tarajal.

En distintos puntos de la ciudad se observa a grupos de migrantes caminando por las calles, algunos descalzos, con la ropa mojada, bañadores o trajes de neopreno después de acceder a Ceuta por mar o bordeando el espigón fronterizo.

Varios comerciantes han explicado que el cierre también responde a la dificultad de atender con normalidad ante la gran cantidad de personas presentes en determinadas zonas. Otros reconocen que suspender la actividad supone pérdidas económicas, pero consideran prioritario proteger a empleados y clientes.

La preocupación también se ha extendido entre algunos vecinos, que aseguran sentir inseguridad ante una situación excepcional. Parte de la población ha optado por permanecer en sus hogares, mientras las fuerzas de seguridad trabajan para ordenar los desplazamientos y recuperar progresivamente la normalidad.

La crisis ha afectado igualmente a instalaciones deportivas y otros espacios públicos. Diferentes entidades han anunciado cierres temporales y la suspensión de actividades previstas durante estos días.

Pese a la imagen de una ciudad con buena parte de su actividad comercial paralizada, Ceuta no está oficialmente confinada. Los cierres han sido decididos de forma preventiva por los establecimientos ante la presión migratoria y la incertidumbre existente.