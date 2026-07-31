Este viernes 31 de julio de 2026 las cadenas concentran puntos de inflexión en prime: a partir de las 21:20 se solapan estrenos, debates y programas de investigación.

Plan rápido para la velada: noticiarios y concursos para entrar en calor (20:00-21:20); el bloque central (21:20-22:10) decide entre entretenimiento y actualidad; y el tramo final ofrece programas más largos de investigación o cine. LaSexta programa Equipo de Investigación a las 22:30, con repetición a las 23:30, que funciona como cierre de referencia.

La oferta apunta a públicos distintos: concursos y humor, divulgación y deporte, y en algunos canales una noche temática que amplia la propuesta cultural.

Por dónde empezar: 3-4 imprescindibles del viernes

Equipo de Investigación (laSexta, 22:30 y 23:30 ): ideal para quien busque reportajes largos y documentados.

(laSexta, y ): ideal para quien busque reportajes largos y documentados. First Dates (Cuatro, 21:20 ): entretenimiento cercano y conversación como hilo conductor.

(Cuatro, ): entretenimiento cercano y conversación como hilo conductor. Pasapalabra (Antena 3, 20:00 ): arranque fuerte con concurso para enganchar desde el principio.

(Antena 3, ): arranque fuerte con concurso para enganchar desde el principio. Viaje al centro de la tele: la noche temática (La 1, 21:45 y 23:25): doble cita para quien quiera una noche con mirada cultural.

La 1

20:25 Aquí la tierra

Aquí la tierra 20:55 Telediario 2

Telediario 2 21:40 Teledeporte 2

Teledeporte 2 21:45 Viaje al centro de la tele: la noche temática

Viaje al centro de la tele: la noche temática 22:35 Nueva entrega del programa narrado por Santiago Segura

Nueva entrega del programa narrado por Santiago Segura 23:25 Viaje al centro de la tele: la noche temática

La 1 prioriza información y deporte en el inicio (Telediario 2 a las 20:55, Teledeporte 2 a las 21:40) y remata con la doble entrega temática; la pieza de las 22:35 viene narrada por Santiago Segura.

La 2

20:05 Jeopardy

Jeopardy 21:00 Trivial Pursuit

Trivial Pursuit 21:45 Cifras y letras

Cifras y letras 22:20 Sans Segarra

Sans Segarra 22:50 Historia de nuestro cine

Historia de nuestro cine 22:50 Dragon rapide

Escalera de juegos en La 2: desde Jeopardy (20:05) hasta Cifras y letras (21:45), con cambio de registro a partir de las 22:20.

Antena 3

20:00 Pasapalabra

Pasapalabra 21:00 Antena 3 Noticias 2

Antena 3 Noticias 2 21:45 Deportes 2

Deportes 2 21:55 Tu tiempo con Roberto Brasero

Tu tiempo con Roberto Brasero 22:10 Pepa Aniorte y Gloria Muñoz protagonizan «Los buenos modales»

Pepa Aniorte y Gloria Muñoz protagonizan «Los buenos modales» 23:50 Al final del camino

Antena 3 mantiene el formato clásico: concurso de tarde (Pasapalabra a las 20:00), informativos y deportes en primera hora de prime, y por la noche ficción con «Los buenos modales» a las 22:10.

Cuatro

20:00 Noticias Cuatro 2

Noticias Cuatro 2 20:40 El desmarque Cuatro

El desmarque Cuatro 20:55 El tiempo

El tiempo 21:20 First Dates

First Dates 23:00 Tom Holland se vuelve a poner en la piel de Spider-Man

Cuatro propone información ágil al inicio y pasa al entretenimiento con First Dates (21:20); el cierre fuerte es cine de acción a las 23:00.

Telecinco

20:00 ¡Allá tú!

¡Allá tú! 21:00 Informativos Telecinco

Informativos Telecinco 21:30 El desmarque Telecinco

El desmarque Telecinco 21:40 El tiempo

El tiempo 21:45 ¡De viernes!

Telecinco estructura el viernes en bloque: concurso de inicio, informativos en primer prime y un tramo nocturno de tono ligero con ¡De viernes! a las 21:45.

laSexta

20:00 laSexta Noticias 20:00

laSexta Noticias 20:00 21:00 laSexta Clave

laSexta Clave 21:20 laSexta Meteo

laSexta Meteo 21:25 laSexta Deportes

laSexta Deportes 21:30 laSexta Columna

laSexta Columna 22:30 Equipo de Investigación

Equipo de Investigación 23:30 Equipo de Investigación

laSexta concentra análisis y servicio en la franja 21:00-21:30 y coloca Equipo de Investigación como cierre nocturno de fondo informativo (22:30, repetición a 23:30).

Propuesta práctica: comienza con concurso o noticias (20:00-21:20), elige el programa central que más te interese (21:20-22:10) y reserva las 22:30 en adelante para un cierre con reportajes o cine. Hoy, el cierre recomendado es Equipo de Investigación en laSexta.