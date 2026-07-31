Este viernes 31 de julio de 2026 las cadenas concentran puntos de inflexión en prime: a partir de las 21:20 se solapan estrenos, debates y programas de investigación.
Plan rápido para la velada: noticiarios y concursos para entrar en calor (20:00-21:20); el bloque central (21:20-22:10) decide entre entretenimiento y actualidad; y el tramo final ofrece programas más largos de investigación o cine. LaSexta programa Equipo de Investigación a las 22:30, con repetición a las 23:30, que funciona como cierre de referencia.
La oferta apunta a públicos distintos: concursos y humor, divulgación y deporte, y en algunos canales una noche temática que amplia la propuesta cultural.
Por dónde empezar: 3-4 imprescindibles del viernes
- Equipo de Investigación (laSexta, 22:30 y 23:30): ideal para quien busque reportajes largos y documentados.
- First Dates (Cuatro, 21:20): entretenimiento cercano y conversación como hilo conductor.
- Pasapalabra (Antena 3, 20:00): arranque fuerte con concurso para enganchar desde el principio.
- Viaje al centro de la tele: la noche temática (La 1, 21:45 y 23:25): doble cita para quien quiera una noche con mirada cultural.
La 1
- 20:25 Aquí la tierra
- 20:55 Telediario 2
- 21:40 Teledeporte 2
- 21:45 Viaje al centro de la tele: la noche temática
- 22:35 Nueva entrega del programa narrado por Santiago Segura
- 23:25 Viaje al centro de la tele: la noche temática
La 1 prioriza información y deporte en el inicio (Telediario 2 a las 20:55, Teledeporte 2 a las 21:40) y remata con la doble entrega temática; la pieza de las 22:35 viene narrada por Santiago Segura.
La 2
- 20:05 Jeopardy
- 21:00 Trivial Pursuit
- 21:45 Cifras y letras
- 22:20 Sans Segarra
- 22:50 Historia de nuestro cine
- 22:50 Dragon rapide
Escalera de juegos en La 2: desde Jeopardy (20:05) hasta Cifras y letras (21:45), con cambio de registro a partir de las 22:20.
Antena 3
- 20:00 Pasapalabra
- 21:00 Antena 3 Noticias 2
- 21:45 Deportes 2
- 21:55 Tu tiempo con Roberto Brasero
- 22:10 Pepa Aniorte y Gloria Muñoz protagonizan «Los buenos modales»
- 23:50 Al final del camino
Antena 3 mantiene el formato clásico: concurso de tarde (Pasapalabra a las 20:00), informativos y deportes en primera hora de prime, y por la noche ficción con «Los buenos modales» a las 22:10.
Cuatro
- 20:00 Noticias Cuatro 2
- 20:40 El desmarque Cuatro
- 20:55 El tiempo
- 21:20 First Dates
- 23:00 Tom Holland se vuelve a poner en la piel de Spider-Man
Cuatro propone información ágil al inicio y pasa al entretenimiento con First Dates (21:20); el cierre fuerte es cine de acción a las 23:00.
Telecinco
- 20:00 ¡Allá tú!
- 21:00 Informativos Telecinco
- 21:30 El desmarque Telecinco
- 21:40 El tiempo
- 21:45 ¡De viernes!
Telecinco estructura el viernes en bloque: concurso de inicio, informativos en primer prime y un tramo nocturno de tono ligero con ¡De viernes! a las 21:45.
laSexta
- 20:00 laSexta Noticias 20:00
- 21:00 laSexta Clave
- 21:20 laSexta Meteo
- 21:25 laSexta Deportes
- 21:30 laSexta Columna
- 22:30 Equipo de Investigación
- 23:30 Equipo de Investigación
laSexta concentra análisis y servicio en la franja 21:00-21:30 y coloca Equipo de Investigación como cierre nocturno de fondo informativo (22:30, repetición a 23:30).
Propuesta práctica: comienza con concurso o noticias (20:00-21:20), elige el programa central que más te interese (21:20-22:10) y reserva las 22:30 en adelante para un cierre con reportajes o cine. Hoy, el cierre recomendado es Equipo de Investigación en laSexta.