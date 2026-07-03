CEUTA. – El Centro Cultural Estación del Ferrocarril se viste de gala a partir de hoy para acoger una nueva edición del prestigioso Festival Sete Sóis Sete Luas. Durante todo este fin de semana, la ciudad autónoma se convertirá en el punto de encuentro de la música, la gastronomía y las tradiciones culturales de los diferentes pueblos que comparten la cuenca mediterránea.

El evento, que arranca este viernes 3 de julio, ofrece una variada programación con actividades gratuitas y abiertas a todos los públicos, consolidándose como una cita imprescindible para los amantes de la diversidad cultural y el arte.

Sabores, danza y un gran estreno nacional

La jornada inaugural de este viernes promete un viaje sensorial completo a través de los sentidos:

Gastronomía italiana (18:00 a 21:00 h): Los fogones del festival se encenderán con un exclusivo taller de cocina de la Toscana, impartido por la reconocida chef italiana Maria Menegato . Una oportunidad única para aprender los secretos de una de las gastronomías más laureadas del mundo.

Los fogones del festival se encenderán con un exclusivo taller de cocina de la Toscana, impartido por la reconocida chef italiana . Una oportunidad única para aprender los secretos de una de las gastronomías más laureadas del mundo. Folclore y movimiento (19:00 a 21:00 h): El ritmo y la tradición local tomarán el relevo de la mano de la Asociación de Danzas Circulares de Ceuta Tingitana , quienes guiarán a los asistentes en un taller de danza diseñado para conectar a los participantes a través del movimiento.

El ritmo y la tradición local tomarán el relevo de la mano de la , quienes guiarán a los asistentes en un taller de danza diseñado para conectar a los participantes a través del movimiento. Broche de oro musical (22:00 h): La noche culminará con el plato fuerte del día: el concierto de Primitive Robot presentando su espectáculo «Bridges on Mediterraneans». Esta actuación supone un auténtico hito para el festival, al tratarse de su estreno nacional.

Información de interés: Todas las actividades se llevarán a cabo en el Centro Cultural Estación del Ferrocarril y la entrada es completamente libre hasta completar aforo.

Con esta propuesta, Ceuta vuelve a tender puentes culturales en el Mediterráneo, invitando tanto a residentes como a visitantes a sumergirse en una experiencia festiva e intercultural única.