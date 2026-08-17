CEUTA. El presidente de Ceuta, Juan Vivas, ha anunciado este lunes que acudirá a los máximos órganos del Poder Judicial para exponer la gravedad de la situación que atraviesa la ciudad autónoma tras la entrada masiva de personas a finales de julio, criticando duramente la «pasividad» del Ejecutivo central en la gestión del conflicto.

En una comparecencia tras la reunión del Gobierno ceutí, Vivas avanzó que solicitará audiencias formales con la presidenta del Tribunal Supremo, María Isabel Perelló, y con el presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, para advertirles directamente de que la estabilidad del territorio se encuentra comprometida.

Falta de respuestas e incertidumbre sobre la población

El líder ceutí remarcó que la normalidad dista mucho de haberse restablecido y reprochó al Ministerio del Interior la ausencia de información oficial precisa: