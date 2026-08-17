CEUTA. El presidente de Ceuta, Juan Vivas, ha anunciado este lunes que acudirá a los máximos órganos del Poder Judicial para exponer la gravedad de la situación que atraviesa la ciudad autónoma tras la entrada masiva de personas a finales de julio, criticando duramente la «pasividad» del Ejecutivo central en la gestión del conflicto.
En una comparecencia tras la reunión del Gobierno ceutí, Vivas avanzó que solicitará audiencias formales con la presidenta del Tribunal Supremo, María Isabel Perelló, y con el presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, para advertirles directamente de que la estabilidad del territorio se encuentra comprometida.
Falta de respuestas e incertidumbre sobre la población
El líder ceutí remarcó que la normalidad dista mucho de haberse restablecido y reprochó al Ministerio del Interior la ausencia de información oficial precisa:
- Incertidumbre en las cifras: Se desconoce cuántos de los miles de migrantes ingresados irregularmente a finales de julio continúan en la ciudad.
- Sin datos de expedientes: No consta el número exacto de procedimientos de devolución o expulsión puestos en marcha.
- Integridad territorial: Vivas denunció la falta de auxilio institucional adecuado hacia una zona que, según sus palabras, «se ha visto atacada en su integridad territorial», recordando que el propio Pedro Sánchez calificó en su momento a Ceuta como un territorio en situación de «alto riesgo».