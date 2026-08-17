MADRID. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, preside este lunes una reunión de coordinación por videoconferencia para analizar el estado actual de Ceuta tras la reciente crisis migratoria. En el encuentro telemático participan varios ministros clave de su Gabinete con el fin de realizar un seguimiento detallado de la situación y ajustar las medidas desplegadas en la zona.

Junto al jefe del Ejecutivo, intervienen en la videoconferencia:

Carlos Cuerpo , vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa.

, vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa. José Manuel Albares , ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación.

, ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación. Margarita Robles , ministra de Defensa.

, ministra de Defensa. Fernando Grande-Marlaska , ministro del Interior.

, ministro del Interior. Ángel Víctor Torres , ministro de Política Territorial y Memoria Democrática.

, ministro de Política Territorial y Memoria Democrática. Elma Saiz , ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

, ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Sira Rego, ministra de Juventud e Infancia.

Segunda reunión de seguimiento y visita institucional

Se trata de la segunda cita telemática de estas características que encabeza Sánchez tras la llegada masiva de migrantes registrada a finales de julio a la ciudad autónoma. La anterior reunión tuvo lugar el pasado 7 de agosto, fecha en la que el Gabinete evaluó las primeras actuaciones dirigidas tanto al auxilio de los migrantes como al refuerzo de la seguridad y el bienestar de los vecinos ceutíes.

Coincidiendo con el encuentro telemático, la ministra de Inclusión, Elma Saiz, se desplaza este lunes a Ceuta. Saiz comprobará de primera mano el funcionamiento del dispositivo de atención humanitaria activado en la ciudad y mantendrá una reunión institucional con el presidente ceutí, Juan Jesús Vivas.