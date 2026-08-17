El Ejecutivo central ha reafirmado su intención de potenciar la estrategia y la relación bilateral con Marruecos pese a la tensión provocada por la entrada masiva de más de 80.000 migrantes en la ciudad autónoma de Ceuta. Mientras desde la Presidencia de Ceuta se denuncia la inacción y la falta de coordinación ministerial, fuentes de Moncloa descartan reproches a Rabat, asegurando que el país vecino contuvo miles de accesos tras el pico del 31 de julio y que este fin de semana frenó nuevos intentos tras detener a más de 300 personas.

Críticas a la gestión y debate interno

Reacción gubernamental: El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, mantiene reuniones telemáticas con su equipo ministerial para evaluar la evolución del conflicto mientras continúan las críticas de la oposición y de miembros del Ejecutivo hacia los responsables locales.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, mantiene reuniones telemáticas con su equipo ministerial para evaluar la evolución del conflicto mientras continúan las críticas de la oposición y de miembros del Ejecutivo hacia los responsables locales. Tensión en Ceuta: El presidente ceutí ha señalado la desconexión de los ministerios y la falta de soluciones ágiles tras semanas de saturación en la ciudad.

El presidente ceutí ha señalado la desconexión de los ministerios y la falta de soluciones ágiles tras semanas de saturación en la ciudad. Cierre de filas en Moncloa: Pese a las dudas generadas en sectores del propio partido socialista, la postura oficial sostiene que la colaboración en materia migratoria y económica con el reino alauí sigue siendo la prioridad estratégica.

Vincular la defensa y la seguridad de Ceuta y Melilla

El contexto del conflicto recupera análisis del Ministerio de Defensa recogidos en el Cuaderno de Estrategia 234, donde se advierte de la «fragilidad institucional y operativa» que afrontan Ceuta y Melilla por su aislamiento logístico. Ante episodios como el cruce de fronteras o la vulnerabilidad de sus infraestructuras puerto-estratégicas, los analistas sugieren otorgar a ambas ciudades un estatus especial con gestión y protección directa desde la Presidencia del Gobierno.