CEUTA. Las familias de los escolares ceutíes han solicitado formalmente a la Dirección Provincial del Ministerio de Educación una evaluación exhaustiva del estado de los centros educativos antes del inicio de las clases, programado para el próximo martes 8 de septiembre. La petición surge tras la crisis provocada por la entrada masiva de personas a finales de julio, un escenario excepcional que afectó directamente a las instalaciones escolares de la ciudad autónoma.

Aunque la Ciudad Autónoma ha intensificado las tareas de limpieza y desinfección en aquellos colegios que sufrieron accesos durante los incidentes de verano, los padres advierten de que la revisión no debe limitarse a la higiene. Reclaman una inspección integral de aulas, accesos, patios y perímetros para descartar posibles deficiencias materiales o de seguridad.

Colegios como centros de acogida y refuerzo de accesos

El debate sobre el calendario escolar se centra en dos puntos críticos:

Desalojo y acondicionamiento de instalaciones: Colegios como el CEIP Reina Sofía y el CEIP Príncipe Felipe fueron puestos a disposición para la acogida de emergencia de menores no acompañados. Las familias demandan conocer el plan de salida de estos menores y garantizar que el acondicionamiento concluya a tiempo para el primer día de clase.

Colegios como el y el fueron puestos a disposición para la acogida de emergencia de menores no acompañados. Las familias demandan conocer el plan de salida de estos menores y garantizar que el acondicionamiento concluya a tiempo para el primer día de clase. Seguridad en entradas y salidas: Solicitan reforzar la vigilancia policial en los entornos escolares durante las horas de mayor afluencia, estudiar la implantación de controles de acceso y definir protocolos de coordinación efectivos entre Educación, la Administración autonómica y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Además del plano material, los padres instan a disponer de recursos de atención psicológica en los propios colegios para acompañar a los menores ante eventuales cuadros de ansiedad, estrés o temor derivados del convulso contexto vivido en la ciudad durante las últimas semanas.