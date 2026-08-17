VOX ha exigido al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Ceuta, presidido por Juan Vivas, el desalojo inmediato de los asentamientos consolidados en la playa del Trampolín, donde permanecen instalados en construcciones improvisadas cientos de inmigrantes y donde recientemente se registró una concentración para solicitar asilo.

Para sustentar su petición, la formación recurre al cumplimiento estricto de la Ordenanza Municipal de Uso y Aprovechamiento de Playas, citando de manera específica los siguientes puntos:

Dominio público y prohibición de uso privativo (Art. 27): Recuerdan que las playas son bienes de dominio público y no pueden ser ocupadas de forma exclusiva.

Recuerdan que las playas son bienes de dominio público y no pueden ser ocupadas de forma exclusiva. Prohibición de acampada (Art. 30): Prohíbe durante todo el año la instalación de tiendas de campaña o acampadas de cualquier duración en el litoral.

Prohíbe durante todo el año la instalación de tiendas de campaña o acampadas de cualquier duración en el litoral. Autorización expresa (Art. 31): Determina que cualquier ocupación requiere un permiso explícito de la autoridad competente.

Exigencias principales al Ejecutivo Local

Desalojo y restauración del espacio: Proceder a la retirada de chabolas, plásticos y cartones en el Trampolín, restituyendo las condiciones de higiene, limpieza y salubridad en la zona. Refuerzo de limpieza e higiene: Incrementar los servicios de saneamiento para garantizar la salubridad del espacio público y prevenir la aparición de nuevos asentamientos. Vigilancia permanente: Establecer control policial o de vigilancia suficiente para evitar que el asentamiento se reproduzca en el litoral. Reubicación en el Tarajal: Trasladar a las personas afectadas a espacios habilitados y controlados en la zona del Tarajal. El objetivo planteado por la formación es evitar su dispersión por barriadas o espacios públicos, permitiendo su identificación y puesta a disposición de las autoridades estatales para tramitar su situación administrativa, devolución o expulsión según proceda legalmente.

VOX concluye señalando que la Administración local debe asumir sus competencias y aplicar las normativas municipales en vigor para devolver a los ciudadanos el uso ordinario de las playas públicas.