El presidente de la Ciudad Autónoma responde a las críticas de la ministra Mónica García, reclama al Estado que asuma sus competencias sin tensionar a los vecinos y defiende el retorno a Marruecos como principal vía de salida.
El presidente de Ceuta, Juan Vivas, ha respondido con dureza este lunes a las recientes declaraciones de la ministra de Sanidad, Mónica García, quien reprochó al Ejecutivo local no haber habilitado espacios para evitar brotes infecciosos entre la población migrante. Vivas ha tildado la actitud de la ministra de «absolutamente incorrecta» y ha dejado claro que la Ciudad no aceptará «lecciones de humanidad ni de solidaridad» de un Gobierno central al que acusa de eludir sus responsabilidades.
En una comparecencia marcada por la gravedad del contexto local, el líder ceutí ha enfatizado la desproporcionada carga que soporta la población autonómica frente a la emergencia humanitaria actual.
Puntos clave de la declaración de Juan Vivas
- Gestión estatal y avisos previos: Vivas recordó que advirtió con antelación a la Secretaría de Estado de Seguridad sobre la llegada inminente de más de 1.500 personas en una sola semana. Reclamó en su momento la declaración de emergencia humanitaria y la creación de un mando único, solicitudes que —según denunció— fueron desestimadas bajo el argumento de que era «lo de todos los veranos».
- Atención y escucha a los vecinos: Respecto a la habilitación de campamentos o centros de acogida, el presidente ceutí justificó la negativa a determinados emplazamientos en la necesidad de no tensionar más a los barrios. Aseguró que la Ciudad no impedirá el uso de inmuebles propiedad de la Administración General del Estado, pero exigió que se escuche a los ceutíes.
- Propuesta de retorno a Marruecos: Vivas señaló que la solución estructural pasa por la devolución a Marruecos de quienes entraron de forma irregular o tumultuosa. Detalló que, tras la entrada masiva de miles de personas, la restitución de los flujos liberará plazas en el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) para atender adecuadamente a quienes permanezcan.
- Llamamiento a la ministra: «Está bien que piense en los inmigrantes, pero también debería pensar en los ceutíes», enfatizó Vivas, recordando los problemas de seguridad, la saturación de recursos y la presión constante que sufre la ciudad en lo que definió como «el peor momento de su historia».