El presidente de la Ciudad Autónoma responde a las críticas de la ministra Mónica García, reclama al Estado que asuma sus competencias sin tensionar a los vecinos y defiende el retorno a Marruecos como principal vía de salida.

El presidente de Ceuta, Juan Vivas, ha respondido con dureza este lunes a las recientes declaraciones de la ministra de Sanidad, Mónica García, quien reprochó al Ejecutivo local no haber habilitado espacios para evitar brotes infecciosos entre la población migrante. Vivas ha tildado la actitud de la ministra de «absolutamente incorrecta» y ha dejado claro que la Ciudad no aceptará «lecciones de humanidad ni de solidaridad» de un Gobierno central al que acusa de eludir sus responsabilidades.

En una comparecencia marcada por la gravedad del contexto local, el líder ceutí ha enfatizado la desproporcionada carga que soporta la población autonómica frente a la emergencia humanitaria actual.

Puntos clave de la declaración de Juan Vivas