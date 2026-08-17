La actualidad política española queda marcada por la visita de la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, a Ceuta para abordar la saturación de los recursos de acogida.
Reunión tensa en Ceuta tras la llegada masiva de migrantes
- Crítica institucional: El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha denunciado que la administración central ha pretendido «maquillar la realidad» sobre las dimensiones del episodio migratorio vivido a finales de julio.
- Encuentro ministerial: Elma Saiz ha viajado a la ciudad autónoma para reunirse con Vivas, siendo la última integrante del gabinete de Pedro Sánchez en desplazarse a la zona para evaluar la respuesta de los servicios públicos.