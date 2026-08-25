La Consejería de Sanidad y Servicios Sociales, a través del Centro Asesor de la Mujer, ha adaptado el programa de prevención de violencias sexuales mediante Puntos Violetas a la situación de contingencia que afronta Ceuta. La iniciativa tradicional ha sido sustituida por un dispositivo itinerante de calle que prestará apoyo dinámico en horarios de mañana, tarde y noche hasta el próximo 19 de septiembre.

Financiado por el Ministerio de Igualdad, este servicio de cercanía busca mantener y reforzar la labor de información, sensibilización, detección precoz y primera atención ante posibles agresiones machistas. La reestructuración responde directamente a las necesidades operativas surgidas en la Ciudad Autónoma tras la entrada masiva registrada los días 30 y 31 de julio.

Reorganización logística frente a la contingencia

Como consecuencia del escenario extraordinario, las autoridades locales han tenido que suspender los puntos fijos que se habían proyectado inicialmente, entre los que figuraban ocho Puntos Violetas para el recinto ferial, otros ocho repartidos por el extrarradio y dos más previstos en el Poblado Marinero para septiembre.

En su lugar, la unidad itinerante desplegará su labor acompañando de forma coordinada a la unidad móvil de asistencia sanitaria. Este formato dinámico permite aproximarse con mayor rapidez y efectividad tanto a la población residente como a las mujeres y menores acogidas en los diferentes centros habilitados.

Cronograma de cobertura y reparto de material preventivo

El plan de trabajo comprende turnos de mañana, tarde y noche de lunes a sábado. Durante las primeras jornadas, la atención priorizará las áreas de ocio nocturno durante los fines de semana. Posteriormente, el calendario alternará recorridos por zonas comerciales por las mañanas y visitas a los albergues y espacios de acogida por las tardes.

Franja / Destino Horario Operativo Enfoque y Población Objetivo Ocio Nocturno Jueves, viernes y sábados (Noche) Prevención en zonas de afluencia de jóvenes y ambiente nocturno. Zonas Comerciales Lunes a sábado (Mañana) Información y sensibilización a la ciudadanía ceutí. Espacios de Acogida Lunes a sábado (Tarde) Primera atención e información a mujeres y niñas acogidas. Material de Alerta Todos los turnos Entrega de folletos explicativos y llaveros con alarma de apoyo.

Refuerzo de las garantías y la seguridad

Desde la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales se subraya la vital importancia de mantener activos estos canales de protección en un clima condicionado por la preocupación social ante eventuales episodios de violencia. Como medida de apoyo inmediato, el personal distribuirá los materiales adquiridos originalmente para las campañas estivales, entre los que destacan llaveros provistos de alarmas de sonido diseñados para alertar ante situaciones de agresión o vulnerabilidad.