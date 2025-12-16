Ceuta experimentará este martes, 16 de diciembre, una jornada marcada por la inestabilidad. Según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), el día comenzará con cielos cubiertos y tormenta, una situación que evolucionará a rachas de nubes con tormenta durante la mañana y la tarde, para finalizar con cielos nubosos y lluvia escasa.

Lluvias y tormentas

La primera mitad del día se caracterizará por la presencia de lluvias fuertes, con concentraciones de hasta 17 litros por metro cuadrado previstas alrededor de la 01:00 horas. Estas precipitaciones disminuirán a un carácter más débil durante la segunda mitad de la jornada.

• Mañana: Se esperan tormentas de carácter muy fuerte.

• Tarde: Podrían manifestarse ciertos momentos tempestuosos.

Temperaturas y viento

Los termómetros registrarán un descenso en comparación con el día anterior.

• Máxima: La temperatura máxima será de 15 grados.

• Mínima: Las mínimas rondarán los 11 grados, situándose cerca de los 13 grados de hoy.

En cuanto al viento, se espera que soplen vientos flojos de dirección oeste a lo largo de la jornada.