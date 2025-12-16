La guerra en Ucrania sigue sin resolverse, y este martes se cumplen 1.389 días desde que Rusia comenzó su invasión. A medida que la situación se torna más compleja, los líderes mundiales continúan buscando soluciones diplomáticas.

El presidente francés, Emmanuel Macron, se ha pronunciado firmemente después de una reciente reunión de líderes europeos en Berlín, afirmando que ahora es el momento para que Rusia elija la paz. «Le toca a Rusia elegir la paz», declaró Macron, buscando reiterar la necesidad de un compromiso constructivo para terminar con el conflicto.

Macron también afirmó: «Avanzamos unidos hacia una paz sólida y duradera en Ucrania». Este mensaje refleja la convergencia entre los europeos, los ucranianos y los estadounidenses en cuanto a las estrategias de apoyo militar, el establecimiento de garantías de seguridad y la reconstrucción del país devastado por la guerra.

El presidente francés subrayó que «Ucrania debe seguir siendo soberana» y que la seguridad en Europa es fundamental. En sus declaraciones en la red social X, enfatizó que la responsabilidad recae ahora en Rusia para afrontar el camino hacia la paz.

La reunión en Berlín, que incluyó a una decena de líderes europeos, sirvió para analizar los avances significativos hacia una solución pacífica. Además, se habló de la necesidad de establecer una «fuerza multinacional» europea que cuente con el respaldo de Estados Unidos en caso de un cese al fuego, así como garantías vinculantes para evitar nuevas hostilidades.

Por su parte, el presidente ucraniano, Volodymyr Zelenski, ha manifestado que su país solicitará a Estados Unidos más sanciones y armas adicionales si Rusia sigue ignorando los esfuerzos por la paz. Zelenski ha pedido explícitamente armas de largo alcance como parte de esta estrategia, demostrando la urgencia de su posición.

Zelenski también ha expresado el deseo de un alto el fuego, especialmente durante el período navideño, para permitir un respiro en las hostilidades y enfocar las energías en la recuperación y reconstrucción del país.

La situación se complica aún más con informes de la Inteligencia británica que advierten sobre las maniobras de Rusia. La nueva jefa del MI6, Blaise Metreweli, ha declarado que Rusia está prolongando las negociaciones mientras busca intimidar a sus aliados, lo que crea un ambiente tenso y de incertidumbre en la región.

Metreweli ha calificado a Rusia de «agresiva, expansionista y revisionista», sugiriendo que las tácticas de Putin están diseñadas para subyugar a Ucrania y presionar a los miembros de la OTAN. La situación geopolítica sigue siendo volátil, con los países aliados intensificando sus preparativos y desarrollando tecnologías para contrarrestar las amenazas emergentes.

A medida que el conflicto continúa, la comunidad internacional está en un cruce de caminos. Las decisiones que se tomen en las próximas semanas y meses serán cruciales para el futuro de Ucrania y el orden de seguridad en Europa.