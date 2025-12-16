El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha prometido realizar una «auditoría completa» sobre los supuestos actos de corrupción del gobierno de Pedro Sánchez, una vez que asuma la presidencia del país. Durante una cena navideña del PP en Alcorcón, Feijóo subrayó la importancia de esclarecer lo que considera un «saqueo» de las arcas públicas por parte del Ejecutivo socialista.

Feijóo enfatizó que la auditoría se llevará a cabo sin excepciones y abarcará «hasta el último rincón y hasta el último euro». A pesar de las medidas que pueda tener el gobierno en cuanto a documentos y archivos, el líder popular afirmó que todas las irregularidades y malas prácticas serán expuestas, asegurando que nada quedará oculto.

Además, el líder del PP propuso una «limpieza profunda» en las administraciones, argumentando que el gobierno de Sánchez ha ensuciado las instituciones del Estado. Se comprometió a devolver el dinero a los ciudadanos y a exigir a aquellos que, según sus palabras, han robado que devuelvan lo que es legítimamente del pueblo.

Refiriéndose a la situación actual del PSOE, Feijóo manifestó su preocupación por el estado de su partido, sugiriendo que para ellos solo hay dos opciones: «O robas o callas». Resaltó que en el PSOE hay un ambiente de represión hacia aquellos que se atrevan a mostrar desacuerdo, lo que implica que el partido está dominado por un único liderazgo.

El presidente del PP hizo mención a las numerosas acusaciones de corrupción que rodean al PSOE, mostrando una falta de confianza en la capacidad del partido para levantar la voz contra la corrupción. Según él, resulta «imposible» seguir el rastro de todos los delitos cometidos, y subrayó la necesidad de tener un mapa y el Código Penal para comprender el alcance de las acusaciones que les afectan.

Feijóo también criticó al actual presidente Sánchez por su supuesta falta de acción en torno a los graves temas de corrupción y acoso que afectan a su administración. Acusó a Sánchez de proteger a ciertos miembros del PSOE más que a las mujeres que han sido víctimas de acoso, lo que refleja una doble moral en el manejo de estas crisis.

El líder popular no se detuvo allí y lanzó críticas hacia los aliados de Sánchez, como Podemos, a quienes calificó de «cómplices» de un gobierno que, según él, es el más corrupto en décadas. Afirmó que estos partidos deberían sentir vergüenza por su apoyo continuo al gobierno y por su falta de acción frente a la corrupción.

En medio de la crítica a la corrupción y la falta de transparencia, Feijóo también aprovechó para resaltar la figura de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid. La defendió como un ejemplo de liderazgo firme y coraje político, destacando su capacidad para enfrentar a adversarios tanto dentro como fuera de su partido. Dijo estar orgulloso de cómo funciona el PP en Madrid a pesar de los ataques constantes del Gobierno central.

La cena en Alcorcón culminó con un llamado a la acción, con Feijóo instando a los miembros del partido a ser apasionados y firmes en su discurso contra lo que considera un «proyecto totalitario» de Sánchez. La auditoría propuesta se visualiza como un primer paso hacia la restauración de la confianza pública y la recuperación de los valores democráticos en España.