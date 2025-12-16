El día de hoy, 16 de diciembre, se activan diversas alertas meteorológicas en varias regiones de España, debido a la llegada de un sistema frontal que trae consigo lluvias, potenciales tormentas, y en algunos casos, oleaje y nevadas significativas.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha indicado que 16 provincias, además de la ciudad autónoma de Ceuta, se verán afectadas por estas condiciones climáticas adversas. Las precipitaciones serán más notorias en la fachada oriental peninsular y en Asturias, con chubascos que podrían ser localmente intensos durante las primeras horas del día, especialmente en el norte de Galicia y en las áreas montañosas del Pirineo.

Las provincias que experimentarán avisos por lluvias incluyen Cádiz, Granada, Málaga, Huesca, Asturias, Barcelona, Tarragona, A Coruña, Lugo, la región de Murcia, Alicante, Castellón, Valencia y Ceuta. En estas áreas se prevén acumulaciones que pueden superar los 80 litros por metro cuadrado, siendo Castellón y Tarragona las más afectadas.

Además de las lluvias, las tormentas también generarán avisos en las provincias de Cádiz, Granada, Málaga, Barcelona, Tarragona, Murcia, Alicante, Castellón y Valencia, aumentando el riesgo de eventos climáticos severos en estas regiones.

En cuanto a la nieve, se han emitido avisos en la provincia de Ávila, donde se anticipa una acumulación de hasta 5 centímetros en las zonas del Sistema Central, particularmente a altitudes superiores a los 1.400 metros. Esto indica un cambio significativo en las condiciones meteorológicas para los esquiadores y aquellos que transitan por áreas montañosas.

El ambiente lluvioso será el resultado de un frente atlántico que, al mismo tiempo, genera un sistema de bajas presiones en el sureste de la Península. Se pronostica que las condiciones se deterioren, llevando a cielos nubosos y precipitaciones generales que comenzarán a extenderse desde el oeste hacia el este del país.

La Aemet indica que hay una cierta incertidumbre con respecto a los lugares exactos de mayor acumulación de lluvia, aunque se espera que las regiones alrededor de Castellón y el sur de Tarragona sean las que más agua reciban. Se anticipa que estas lluvias vengan acompañadas de tormenta y, posiblemente, granizo en áreas del Mediterráneo y en el Estrecho.

Aparte de la lluvia y la nieve, las temperaturas máximas en la Península y Baleares experimentarán un descenso generalizado, aunque habrá ciertos incrementos aislados en partes del Pirineo y sur de Galicia. Las mínimas, por otro lado, aumentarán en el norte, mientras que en Andalucía y el Mediterráneo se esperan descensos. Esto podría traer heladas débiles en zonas de montaña, lo que es habitual en esta época del año.

Los vientos también jugarán un papel importante, ya que se pronostica que soplará viento de componente poniente, especialmente fuerte en el Estrecho y Alborán. En Galicia, el viento del norte será moderado, al igual que en otras regiones del este peninsular. En Canarias, el viento del norte se incrementará a velocidades fuertes, añadiendo un factor adicional a las condiciones meteorológicas.