Los expertos comparecerán mañana en el juzgado de Montoro para aceptar el cargo e iniciar la investigación técnica del siniestro que costó la vida a 46 personas.

CÓRDOBA – La investigación judicial sobre el trágico accidente ferroviario ocurrido el pasado 18 de enero en Adamuz (Córdoba) ha dado hoy un paso decisivo. La jueza de Montoro encargada del caso ha procedido a la designación oficial de los tres peritos judiciales que se encargarán de elaborar los informes técnicos necesarios para esclarecer las causas del siniestro.

Según la diligencia judicial a la que ha tenido acceso la Agencia EFE, los tres especialistas han sido citados para personarse mañana en la sede judicial. Durante esta comparecencia, deberán formalizar la aceptación del cargo y recibirán de primera mano toda la información del procedimiento acumulada hasta la fecha.

Instrucciones y presupuesto

Además de la entrega del material de la causa, la magistrada trasladará a los peritos los requisitos específicos para la elaboración de la pericial y las pautas para presentar el presupuesto correspondiente. Este trámite económico es necesario para que la Junta de Andalucía gestione la facturación de estos servicios profesionales.

El papel de la Junta de Andalucía como «actor civil»

La noticia se conoce pocos días después de que, el pasado 9 de abril, la instructora aceptara la personación de la administración autonómica en el proceso. La Junta de Andalucía intervendrá a través de sus consejerías de Sanidad, Presidencia y Emergencias, aunque con limitaciones procesales estrictas:

Calidad de actor civil: La Junta solo podrá intervenir para reclamar los gastos extraordinarios y los perjuicios económicos derivados de la gestión de la catástrofe.

La Junta solo podrá intervenir para reclamar los y los perjuicios económicos derivados de la gestión de la catástrofe. Limitación de funciones: Al no figurar como acusación, las fuentes judiciales aclaran que la administración regional no podrá solicitar nuevas pruebas ni diligencias de instrucción, quedando su papel restringido al ámbito de la reclamación económica.

El accidente de Adamuz, que se cobró la vida de 46 personas, sigue siendo una de las prioridades judiciales en la provincia de Córdoba. Con la entrada de los peritos judiciales, la instrucción entra en una fase técnica clave para determinar posibles fallos mecánicos, humanos o de infraestructura en la vía ferroviaria.