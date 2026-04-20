La policía identifica a Shamar Elkins, un veterano del Ejército, como el responsable del tiroteo más letal en EE. UU. desde 2024. Siete de los fallecidos eran sus propios hijos.

MIAMI – Estados Unidos amanece conmocionado tras revelarse los detalles de la tragedia ocurrida este domingo en Shreveport, Luisiana. Las autoridades han confirmado que el autor de los disparos que acabaron con la vida de ocho menores de edad era Shamar Elkins, de 34 años, quien era el padre biológico de siete de las víctimas.

El suceso, que comenzó como lo que la policía describió inicialmente como un «altercado doméstico», se transformó en la matanza más sangrienta registrada en el país en los últimos dos años. Los menores fallecidos tenían edades comprendidas entre apenas un año y los 14 años.

Persecución y muerte del agresor

Tras cometer el crimen en la madrugada del domingo, Elkins robó un vehículo para darse a la fuga, lo que desencadenó una intensa persecución policial que se extendió hasta una localidad vecina. El enfrentamiento terminó cuando el agresor murió abatido por los disparos de los agentes en un intercambio de fuego.

Además de los menores fallecidos, otras dos mujeres adultas resultaron heridas en el ataque, una de las cuales se encuentra en estado crítico según informó el portavoz policial, Christopher Bordelon.

Antecedentes y salud mental

Elkins era un veterano que sirvió una década en el Ejército de los Estados Unidos. Aunque en sus redes sociales mostraba una imagen familiar —habiendo publicado fotos con sus hijos hace apenas dos semanas por la Pascua—, su entorno cercano ha revelado una realidad mucho más oscura.

Familiares citados por el diario The New York Times señalaron que el agresor sufría graves problemas de salud mental y había manifestado tendencias suicidas recientemente. A pesar de estos testimonios, la policía aún no ha determinado un móvil oficial para el ataque.

Reacción institucional

La tragedia ha golpeado profundamente a la comunidad y a la clase política:

Tom Arcenaux (Alcalde): Definió el suceso como «tal vez la situación más trágica» en la historia de la ciudad.

Definió el suceso como «tal vez la situación más trágica» en la historia de la ciudad. Mike Johnson (Presidente de la Cámara de Representantes): El político, oriundo de Shreveport, lamentó la «tragedia sin sentido» y aseguró estar en contacto con las autoridades locales para seguir de cerca la investigación.

Según los registros del Gun Violence Archive, este incidente se posiciona como el peor tiroteo masivo en suelo estadounidense desde 2024, reabriendo el debate sobre la violencia armada y la atención a la salud mental en los veteranos de guerra.