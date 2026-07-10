Viernes y plan de tele sin complicarse: esta noche las cadenas se reparten el protagonismo entre informativos, entretenimiento en prime time, deporte y cine. Te dejamos una guía clara por cadenas, con los programas de la parrilla de hoy y algunos imprescindibles para no perderte lo mejor.

La 1

La 1

20:25 Aqui la tierra

Aqui la tierra 20:55 Telediario 2

Telediario 2 21:40 Teledeporte 2

Teledeporte 2 21:45 1/4 de Final: Francia – Marruecos

1/4 de Final: Francia – Marruecos 00:00 El perro andaluz by manu sanchez

El perro andaluz by manu sanchez 01:30 El perro andaluz by manu sanchez

Si te apetece deporte en prime, aquí está el gran anzuelo: el partido de 1/4 de Final: Francia – Marruecos a partir de las 21:45. Antes, puedes calentar con Teledeporte 2 a las 21:40 y ponerte al día con el Telediario 2 a las 20:55. Y para cerrar el día con algo distinto, El perro andaluz by manu sanchez (00:00 y 01:30).

La 2

La 2

20:05 Jeopardy

Jeopardy 21:00 Trivial Pursuit

Trivial Pursuit 21:50 Cifras y letras

Cifras y letras 22:20 El caftán azul

El caftán azul 23:45 Documentos TV

Documentos TV 00:20 Historia de nuestro cine

Noche de juego y cultura en La 2. Si te gustan los formatos de preguntas, tienes tríada completa: Jeopardy (20:05), Trivial Pursuit (21:00) y Cifras y letras (21:50). El salto a la ficción llega con El caftán azul a las 22:20, y luego arranca la parte más documental con Documentos TV (23:45) y Historia de nuestro cine (00:20).

Antena 3

Antena 3

20:00 Pasapalabra

Pasapalabra 21:00 Antena 3 Noticias 2

Antena 3 Noticias 2 21:30 Deportes 2

Deportes 2 21:35 Tu tiempo con Roberto Brasero

Tu tiempo con Roberto Brasero 21:45 El Hormiguero

El Hormiguero 23:00 Mario Casas protagoniza «Palmeras en la nieve»

Si quieres una noche redonda de entretenimiento, Antena 3 lo tiene fácil: Pasapalabra (20:00) te engancha desde el inicio, y el prime se pone serio con noticias en Antena 3 Noticias 2 (21:00). Luego, combo de actualidad y servicio con Deportes 2 (21:30) y Tu tiempo con Roberto Brasero (21:35). Para rematar, El Hormiguero (21:45) suele ser plan seguro, y si te apetece cine, tienes «Palmeras en la nieve» con Mario Casas a las 23:00.

Cuatro

Cuatro

20:00 Noticias Cuatro

Noticias Cuatro 20:45 El desmarque Cuatro

El desmarque Cuatro 21:00 El tiempo

El tiempo 21:15 First Dates

First Dates 21:40 Horizonte

Cuatro apuesta por arranque informativo y luego programas que enganchan. El punto de partida es Noticias Cuatro (20:00), con El desmarque Cuatro (20:45) para seguir el ritmo. Y si te gusta el formato social, First Dates (21:15) es una de las opciones más directas para el prime. Para quien quiera un tono más reflexivo, Horizonte (21:40) es una buena alternativa.

Telecinco

Telecinco

20:00 ¡Allá tú!

¡Allá tú! 21:00 Informativos Telecinco 21:00

Informativos Telecinco 21:00 21:30 El desmarque Telecinco

El desmarque Telecinco 21:40 El tiempo

El tiempo 21:45 First Dates

First Dates 23:00 Ella, maldita alma

Telecinco mantiene la energía con ¡Allá tú! a las 20:00 y, ya en prime, Informativos Telecinco 21:00 para ponerse al día. Después, el bloque de conversación y actualidad con El desmarque Telecinco (21:30) y El tiempo (21:40). Para la parte más ligera, repite plan con First Dates a las 21:45. Y si te van los sustos o el cine de tensión, a las 23:00 llega «Ella, maldita alma».

laSexta

laSexta

20:00 laSexta Noticias 20:00

laSexta Noticias 20:00 21:00 laSexta Clave

laSexta Clave 21:20 laSexta Meteo

laSexta Meteo 21:25 laSexta Deportes

laSexta Deportes 21:30 El Intermedio Summer Time

El Intermedio Summer Time 23:00 Tom Hanks en «Salvar al soldado Ryan»

LaSexta combina actualidad, humor y cine grande. Abre con laSexta Noticias 20:00 y sigue con laSexta Clave (21:00) para entrar en materia. Para completar, laSexta Meteo (21:20) y laSexta Deportes (21:25). El momento de desconectar llega con El Intermedio Summer Time a las 21:30. Y si quieres un “peliculón” de los de pantalla, a las 23:00 tienes «Salvar al soldado Ryan» con Tom Hanks.

Imprescindibles de la noche (elige tu plan)