Viernes y plan de tele sin complicarse: esta noche las cadenas se reparten el protagonismo entre informativos, entretenimiento en prime time, deporte y cine. Te dejamos una guía clara por cadenas, con los programas de la parrilla de hoy y algunos imprescindibles para no perderte lo mejor.
La 1
La 1
- 20:25 Aqui la tierra
- 20:55 Telediario 2
- 21:40 Teledeporte 2
- 21:45 1/4 de Final: Francia – Marruecos
- 00:00 El perro andaluz by manu sanchez
- 01:30 El perro andaluz by manu sanchez
Si te apetece deporte en prime, aquí está el gran anzuelo: el partido de 1/4 de Final: Francia – Marruecos a partir de las 21:45. Antes, puedes calentar con Teledeporte 2 a las 21:40 y ponerte al día con el Telediario 2 a las 20:55. Y para cerrar el día con algo distinto, El perro andaluz by manu sanchez (00:00 y 01:30).
La 2
La 2
- 20:05 Jeopardy
- 21:00 Trivial Pursuit
- 21:50 Cifras y letras
- 22:20 El caftán azul
- 23:45 Documentos TV
- 00:20 Historia de nuestro cine
Noche de juego y cultura en La 2. Si te gustan los formatos de preguntas, tienes tríada completa: Jeopardy (20:05), Trivial Pursuit (21:00) y Cifras y letras (21:50). El salto a la ficción llega con El caftán azul a las 22:20, y luego arranca la parte más documental con Documentos TV (23:45) y Historia de nuestro cine (00:20).
Antena 3
Antena 3
- 20:00 Pasapalabra
- 21:00 Antena 3 Noticias 2
- 21:30 Deportes 2
- 21:35 Tu tiempo con Roberto Brasero
- 21:45 El Hormiguero
- 23:00 Mario Casas protagoniza «Palmeras en la nieve»
Si quieres una noche redonda de entretenimiento, Antena 3 lo tiene fácil: Pasapalabra (20:00) te engancha desde el inicio, y el prime se pone serio con noticias en Antena 3 Noticias 2 (21:00). Luego, combo de actualidad y servicio con Deportes 2 (21:30) y Tu tiempo con Roberto Brasero (21:35). Para rematar, El Hormiguero (21:45) suele ser plan seguro, y si te apetece cine, tienes «Palmeras en la nieve» con Mario Casas a las 23:00.
Cuatro
Cuatro
- 20:00 Noticias Cuatro
- 20:45 El desmarque Cuatro
- 21:00 El tiempo
- 21:15 First Dates
- 21:40 Horizonte
Cuatro apuesta por arranque informativo y luego programas que enganchan. El punto de partida es Noticias Cuatro (20:00), con El desmarque Cuatro (20:45) para seguir el ritmo. Y si te gusta el formato social, First Dates (21:15) es una de las opciones más directas para el prime. Para quien quiera un tono más reflexivo, Horizonte (21:40) es una buena alternativa.
Telecinco
Telecinco
- 20:00 ¡Allá tú!
- 21:00 Informativos Telecinco 21:00
- 21:30 El desmarque Telecinco
- 21:40 El tiempo
- 21:45 First Dates
- 23:00 Ella, maldita alma
Telecinco mantiene la energía con ¡Allá tú! a las 20:00 y, ya en prime, Informativos Telecinco 21:00 para ponerse al día. Después, el bloque de conversación y actualidad con El desmarque Telecinco (21:30) y El tiempo (21:40). Para la parte más ligera, repite plan con First Dates a las 21:45. Y si te van los sustos o el cine de tensión, a las 23:00 llega «Ella, maldita alma».
laSexta
laSexta
- 20:00 laSexta Noticias 20:00
- 21:00 laSexta Clave
- 21:20 laSexta Meteo
- 21:25 laSexta Deportes
- 21:30 El Intermedio Summer Time
- 23:00 Tom Hanks en «Salvar al soldado Ryan»
LaSexta combina actualidad, humor y cine grande. Abre con laSexta Noticias 20:00 y sigue con laSexta Clave (21:00) para entrar en materia. Para completar, laSexta Meteo (21:20) y laSexta Deportes (21:25). El momento de desconectar llega con El Intermedio Summer Time a las 21:30. Y si quieres un “peliculón” de los de pantalla, a las 23:00 tienes «Salvar al soldado Ryan» con Tom Hanks.
Imprescindibles de la noche (elige tu plan)
- 21:45 (La 1) 1/4 de Final: Francia – Marruecos
- 21:45 (Antena 3) El Hormiguero
- 22:20 (La 2) El caftán azul
- 23:00 (laSexta) «Salvar al soldado Ryan» o (Telecinco) «Ella, maldita alma» según tu mood