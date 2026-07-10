La compañía holandesa, propietaria de los derechos del emblemático formato tras la sentencia del Tribunal Supremo, considera que la nueva prueba final de Antena 3 incurre en competencia desleal e imitación, alejándose del formato suizo original que adquirió la cadena principal de Atresmedia.

El conflicto jurídico en torno al concurso televisivo ‘Pasapalabra’ sumará un nuevo episodio en los tribunales de manera inminente. Mediaset España ha anunciado que la productora holandesa MC&F, titular de la propiedad intelectual de ‘El Rosco’, interpondrá una demanda contra Atresmedia. La firma propietaria del formato sostiene que ‘AlaZ’, la nueva prueba final implementada recientemente por Antena 3 en el programa, presenta severas similitudes con el juego original cuyos derechos fueron adquiridos por Mediaset España hace más de un año.

Esta nueva ofensiva judicial se produce después de que, en mayo de 2026, el Tribunal Supremo dictara una sentencia favorable a MC&F que obligó a Antena 3 a suprimir de forma inmediata la emisión de ‘Pasapalabra’ con su tradicional ‘Rosco’. Con anterioridad a dicha resolución judicial, el consejero delegado de Mediaset, Alessandro Salem, había alcanzado un acuerdo estratégico con la productora holandesa para hacerse con los derechos de emisión de la prueba, supeditado a que el fallo del alto tribunal resultase favorable a sus intereses.

Los fundamentos jurídicos de la demanda

Para sustentar la nueva reclamación judicial ante Atresmedia, la productora MC&F se apoya en dos pilares fundamentales. El primero de ellos radica en la propia definición técnica que el Tribunal Supremo ratificó sobre lo que constituye de forma específica la prueba de ‘El Rosco’. Según la jurisprudencia establecida, este formato se define como un juego de preguntas de conocimientos generales en el que compiten dos o más contrincantes para responder de manera sucesiva a un abecedario ordenado. Las respuestas deben comenzar o contener las letras correspondientes en un tiempo determinado, dividiéndose el progreso visualmente mediante un anillo luminoso que alterna colores azul, verde, amarillo o rojo según los aciertos, fallos o turnos cedidos, concepto tradicionalmente denominado como Passa parola.

El segundo argumento de la demanda radica en la comparativa directa entre la nueva prueba final de Antena 3, denominada ‘AlaZ’, y el formato original suizo ‘DallAZetA’, cuyos derechos adquirió Atresmedia a la televisión pública RSI para poder mantener el concurso en antena tras la prohibición judicial.

Diferencias con el formato suizo original y acusación de competencia desleal

MC&F alega que ‘AlaZ’ guarda una relación de semejanza mucho mayor con ‘El Rosco’ que con el formato de la televisión pública suiza en el que teóricamente se fundamenta. De acuerdo con la información facilitada por Mediaset España, la obra original ‘DallAZetA’ consiste en un programa independiente de dinámica puramente individual, donde un único concursante se enfrenta al abecedario de la A a la Z y, posteriormente, en una segunda vuelta inversa de la Z a la A, sin acumulación de tiempo previo ni la existencia de un bote económico.

Por el contrario, la productora demandante subraya que en ‘AlaZ’ se mantiene la competencia directa entre dos concursantes, se prescinde de la vuelta inversa y se da continuidad a los mismos participantes y al bote acumulado que ya existían en las emisiones previas de Antena 3. Según la postura de la compañía holandesa, el estreno de la nueva prueba el pasado 19 de junio se ejecutó sin realizar ningún tipo de reseteo en la mecánica ni en los participantes del concurso. Por todo ello, la demanda exigirá el cese de la emisión de ‘AlaZ’ al considerar que Atresmedia incurre en actos de imitación y confusión con el objetivo de aprovechar de forma desleal la audiencia fiel del formato original.