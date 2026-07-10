Ceuta tiene plan de sofá para rato. Este fin de semana (viernes 10 de julio de 2026 al 17) las plataformas se reparten estrenos y apuestas de catálogo con títulos para distintos gustos: aventuras, terror, animación y cine de época.

Movistar Plus+

En Movistar Plus+ la cartelera se mueve entre secuelas animadas, cine de suspense y propuestas para fans del videojuego.

Super Mario Galaxy la película : secuela de ‘Super Mario Bros: La película’ , basada en la saga ‘Mario Galaxy’ . Mario, Luigi y la princesa Peach se lanzan “hasta los confines del espacio y a través de la galaxia”. (Estreno: 2026-04-01; valoración 8.251)

: secuela de , basada en la saga . Mario, Luigi y la princesa Peach se lanzan “hasta los confines del espacio y a través de la galaxia”. (Estreno: 2026-04-01; valoración 8.251) La milla verde : en el sur de Estados Unidos, en plena Depresión, el vigilante penitenciario Paul Edgecomb controla un pasillo que separa celdas de reclusos condenados. Su encuentro con John Coffey lo cambia todo. (Estreno: 1999-12-10; valoración 8.507)

: en el sur de Estados Unidos, en plena Depresión, el vigilante penitenciario Paul Edgecomb controla un pasillo que separa celdas de reclusos condenados. Su encuentro con John Coffey lo cambia todo. (Estreno: 1999-12-10; valoración 8.507) Exit 8: basada en el videojuego “The Exit 8”, plantea un bucle en una estación de metro: avanza solo cuando aparece una anomalía fuera de tu campo de visión… o vuelve al inicio. (Estreno: 2025-08-28; valoración 6.9)

Max

Max se centra en un thriller de tensión progresiva y atmósfera de desierto.

La momia de Lee Cronin: ocho años después de la desaparición de una hija en el desierto, la familia se conmociona con su regreso… y lo que parecía un reencuentro se convierte en una pesadilla. (Estreno: 2026-04-15; valoración 8.003)

Disney Plus

Disney+ mezcla nostalgia con acción familiar y secuelas recientes para los que siguen “el juego” del fin de semana.

Toy Story 4 : Woody tiene claro su papel… hasta que Forky entra en su vida. Una aventura para recordar que incluso los juguetes tienen sitio en un “mundo” mucho más grande. (Estreno: 2019-06-19; valoración 7.46)

: Woody tiene claro su papel… hasta que Forky entra en su vida. Una aventura para recordar que incluso los juguetes tienen sitio en un “mundo” mucho más grande. (Estreno: 2019-06-19; valoración 7.46) Noche de bodas 2: Grace sobrevive a un ataque de la familia Le Domas y descubre que ha pasado al siguiente nivel del juego, esta vez acompañada por su hermana Faith. (Estreno: 2026-03-19; valoración 7.638)

Netflix

Netflix arranca la franja con una dosis de gamberrismo animado y origen de personaje.

Minions: El origen de Gru: en la década de 1970, Gru crece admirando “Los salvajes seis”. Para demostrar que puede ser “malvado”, diseña un plan con la esperanza de entrar en la banda. (Estreno: 2022-06-29; valoración 7.262)

Amazon Prime Video

Prime Video ofrece desde épica clásica hasta planes más tensos y de comedia con vuelta de tuerca.