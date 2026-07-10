Ceuta tiene plan de sofá para rato. Este fin de semana (viernes 10 de julio de 2026 al 17) las plataformas se reparten estrenos y apuestas de catálogo con títulos para distintos gustos: aventuras, terror, animación y cine de época.
Movistar Plus+
En Movistar Plus+ la cartelera se mueve entre secuelas animadas, cine de suspense y propuestas para fans del videojuego.
- Super Mario Galaxy la película: secuela de ‘Super Mario Bros: La película’, basada en la saga ‘Mario Galaxy’. Mario, Luigi y la princesa Peach se lanzan “hasta los confines del espacio y a través de la galaxia”. (Estreno: 2026-04-01; valoración 8.251)
- La milla verde: en el sur de Estados Unidos, en plena Depresión, el vigilante penitenciario Paul Edgecomb controla un pasillo que separa celdas de reclusos condenados. Su encuentro con John Coffey lo cambia todo. (Estreno: 1999-12-10; valoración 8.507)
- Exit 8: basada en el videojuego “The Exit 8”, plantea un bucle en una estación de metro: avanza solo cuando aparece una anomalía fuera de tu campo de visión… o vuelve al inicio. (Estreno: 2025-08-28; valoración 6.9)
Max
Max se centra en un thriller de tensión progresiva y atmósfera de desierto.
- La momia de Lee Cronin: ocho años después de la desaparición de una hija en el desierto, la familia se conmociona con su regreso… y lo que parecía un reencuentro se convierte en una pesadilla. (Estreno: 2026-04-15; valoración 8.003)
Disney Plus
Disney+ mezcla nostalgia con acción familiar y secuelas recientes para los que siguen “el juego” del fin de semana.
- Toy Story 4: Woody tiene claro su papel… hasta que Forky entra en su vida. Una aventura para recordar que incluso los juguetes tienen sitio en un “mundo” mucho más grande. (Estreno: 2019-06-19; valoración 7.46)
- Noche de bodas 2: Grace sobrevive a un ataque de la familia Le Domas y descubre que ha pasado al siguiente nivel del juego, esta vez acompañada por su hermana Faith. (Estreno: 2026-03-19; valoración 7.638)
Netflix
Netflix arranca la franja con una dosis de gamberrismo animado y origen de personaje.
- Minions: El origen de Gru: en la década de 1970, Gru crece admirando “Los salvajes seis”. Para demostrar que puede ser “malvado”, diseña un plan con la esperanza de entrar en la banda. (Estreno: 2022-06-29; valoración 7.262)
Amazon Prime Video
Prime Video ofrece desde épica clásica hasta planes más tensos y de comedia con vuelta de tuerca.
- Troya: una historia de guerra y amor en la Grecia antigua, con París, príncipe de Troya, y Helena, reina de Esparta, como chispa del conflicto. (Estreno: 2004-05-13; valoración 7.178)
- Juegos de niños: Brian, despedido y convertido en padre que se queda en casa, acepta jugar con otro padre… que resulta ser un “bala perdida”. (Estreno: 2025-11-04; valoración 6.1)
- Infiltrados en clase: dos jóvenes agentes se hacen pasar por alumnos para desarticular una red de narcotráfico, y años después se reencuentran en la academia de policía. (Estreno: 2012-03-14; valoración 6.887)