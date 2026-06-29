Ankara, 29 de junio de 2026. — Las autoridades de Turquía han prohibido la entrada en sus aguas territoriales a un crucero de la compañía estadounidense Atlantis, empresa especializada en vacaciones para el colectivo homosexual. Según informan este lunes medios locales, la medida se ha adoptado tras una oleada de protestas en redes sociales y de peticiones ciudadanas remitidas directamente a la Presidencia del país.

El buque, que transporta a unos 2.700 pasajeros (la mayoría de ellos hombres gais), tiene previsto zarpar de Atenas el próximo 7 de julio para realizar una ruta por los mares Egeo, Jónico y Adriático, con destino final en Venecia el 15 de julio.

Escalas canceladas y reacciones de la prensa oficialista

El itinerario original contemplaba dos paradas en territorio turco: una el 7 de julio en el puerto de Kusadasi —punto de partida habitual para visitar las ruinas de Éfeso— y otra de dos días (8 y 9 de julio) en Estambul. Aunque la página web de la naviera mantiene por el momento estas escalas en su itinerario oficial, los medios de comunicación afines al Gobierno islamista del país ya celebran la cancelación como un triunfo político.

El diario conservador y nacionalista Yeni Şafak ha titulado la noticia como «El barco de los pervertidos cambia de ruta» , asegurando que el crucero había despertado el rechazo de amplios sectores de la sociedad.

, asegurando que el crucero había despertado el rechazo de amplios sectores de la sociedad. Por su parte, la emisora progubernamental A Haber informó de que «el barco LGBTI modifica su curso» debido a la presión social.

Hasta el momento, ni el Gobierno turco ha emitido un comunicado oficial al respecto ni la empresa Atlantis ha respondido a las solicitudes de información de la Agencia EFE.

Clausura del bar gay más antiguo de Estambul

Los medios conservadores turcos han vinculado directamente el veto al crucero con la clausura forzosa, el pasado sábado, del Club TekYön, el local de ambiente gay más antiguo de Estambul. La oficina del Gobernador justificó el cierre alegando supuestas «violaciones de la legislación vigente», sin ofrecer más detalles.

Aunque la prensa oficialista afirma que el establecimiento formaba parte de las actividades programadas para los cruceristas, los propietarios del club han desmentido cualquier vínculo comercial con la naviera, aclarando que su única intención era invitarlos a una fiesta en sus instalaciones.

Ola de detenciones en la semana del Orgullo: La tensión sobre el colectivo ha aumentado en los últimos siete días, periodo en el que las autoridades turcas han detenido a unas cincuenta personas por participar o intentar organizar marchas del Orgullo LGTBI. Estas manifestaciones, que tradicionalmente se celebraban en Estambul cada 28 de junio, se encuentran formalmente prohibidas por el Gobierno desde el año 2015.

Denuncias de persecución sistemática

La comunidad LGTBI de Turquía ha reaccionado con profunda preocupación. Desde la ONG Kaos GL, la principal organización de defensa de los derechos del colectivo en el país, denuncian que tanto el veto al barco como el cierre de locales forman parte de una estrategia estatal dirigida a borrar su visibilidad.

«El régimen represivo de Turquía ya no se limita a prohibir las marchas del Orgullo en las calles; ahora está criminalizando los negocios privados, los espacios seguros de entretenimiento e incluso el turismo internacional», ha manifestado a EFE Defne Güzel, portavoz de Kaos GL, quien alerta de que el colectivo está siendo empujado a una «espiral de aislamiento económico, social y cultural».