La presidenta del Banco Central Europeo recibe el premio Wolfgang Friedmann de la Universidad de Columbia con un discurso crítico hacia el proteccionismo. El evento se produce entre fuertes rumores sobre su posible salida anticipada del cargo en 2027.

NUEVA YORK – En un discurso de hondo calado geopolítico, Christine Lagarde ha lanzado una advertencia sobre la fragilidad del sistema internacional actual. Durante la entrega del premio Wolfgang Friedmann en el The University Club de Manhattan, la presidenta del Banco Central Europeo (BCE) señaló directamente a la pérdida de confianza de Estados Unidos en las reglas que el propio país ayudó a cimentar tras la Ilustración y las revoluciones del siglo XVIII.

El riesgo de volver a «viejos patrones»

Lagarde defendió un orden basado en el derecho y la autodeterminación frente a lo que definió como un «nuevo orden» que, en realidad, supone una vuelta a «viejos patrones de coerción y mercantilismo». Aunque evitó mencionar por su nombre al presidente Donald Trump, la economista francesa fue contundente al analizar cómo el «garante» de la estabilidad global ha empezado a dudar de si las reglas del juego todavía le favorecen.

«Cuando el garante de un orden empieza a dudar de él, ese orden está en peligro», afirmó Lagarde, subrayando que la interdependencia económica es una realidad inevitable. Como ejemplo, citó las «exenciones significativas» que Washington tuvo que aplicar en cuestión de semanas tras intentar imponer aranceles masivos a China el año pasado, demostrando la dificultad de romper las cadenas de suministro globales.

Entre el reconocimiento y los rumores de renuncia

El galardón, otorgado anualmente por la Universidad de Columbia a figuras destacadas en el derecho internacional, llega en un momento personal clave para Lagarde. Esta misma semana, el Financial Times informó de que la economista francesa podría estar planeando abandonar la presidencia del BCE antes de que expire su mandato en octubre de 2027.+1

Contexto de la posible salida Motivo estratégico Sucesión pactada Facilitar un acuerdo entre Emmanuel Macron y Friedrich Merz antes de las elecciones francesas. Evitar la ultraderecha Impedir que un posible gobierno de Reagrupamiento Nacional (Jordan Bardella/Le Pen) influya en el nombramiento. Candidatos en liza El español Pablo Hernández de Cos suena con fuerza para una sucesión histórica.

Una reforma necesaria para sobrevivir

A sus 70 años, la presidenta del BCE reconoció que las normas internacionales «dejaron de evolucionar al ritmo del mundo» y abogó por una reforma profunda que recupere la confianza ciudadana a través de acuerdos regionales y bilaterales más sólidos.

Aunque el BCE ha desmentido oficialmente cualquier plan de renuncia, asegurando que Lagarde está «totalmente centrada en su misión», sus palabras en Nueva York refuerzan su perfil como una de las voces más firmes en la defensa del multilateralismo europeo frente al avance del unilateralismo estadounidense.