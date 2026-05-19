El «Incendio Sandy» avanza sin control en Simi Valley avivado por los vientos de Santa Ana, reviviendo el fantasma de las devastadoras pérdidas sufridas a principios del año pasado.

Los Ángeles (EEUU) — Una vez más, el sur de California se encuentra en una situación crítica. Un incendio forestal de rápida propagación desatado este lunes ha obligado a la evacuación inmediata de más de 29.000 personas, mientras los equipos de emergencia luchan a contrarreloj para frenar el avance de las llamas.

El denominado «Incendio Sandy» comenzó a registrarse poco antes de las 11:00 hora local (19:00 GMT) en la comunidad de Simi Valley, situada a unos 64 kilómetros al noroeste de Los Ángeles. En cuestión de pocas horas, el fuego ha devorado más de 338 hectáreas, impulsado por las extremas condiciones climáticas de la región.

Órdenes de evacuación y zonas afectadas

El Departamento contra Incendios de California (CAL-Fire) emitió órdenes de evacuación obligatoria ante la peligrosidad y velocidad del frente. El impacto en las comunidades vecinas incluye:

Evacuación obligatoria: Más de 29.000 personas en una amplia zona de Simi Valley han tenido que abandonar sus hogares de manera inmediata.

Más de en una amplia zona de Simi Valley han tenido que abandonar sus hogares de manera inmediata. Advertencia de riesgo: Otras 13.115 personas permanecen bajo alerta en partes de la localidad vecina de Thousand Oaks, en el condado de Ventura, ante la posibilidad de que el fuego se extienda.

Actualmente, más de 200 bomberos se encuentran desplegados en el terreno intentando contener las llamas, que hasta el momento continúan fuera de control.

«Un bombero observa la evolución de un frente del incendio desde una vivienda de Simi Valley.» — Captura de la agencia APU GOMES / AFP que refleja la proximidad del peligro a las zonas residenciales.

El factor climático: La esperanza puesta en el viento

El principal motor de este desastre han sido los vientos de Santa Ana, conocidos por ser extremadamente secos y ráfagos, lo que facilita la proliferación y el salto de las brasas a grandes distancias.

Sin embargo, el Servicio Nacional de Meteorología (NWS) ha ofrecido un rayo de esperanza para las labores de extinción: se espera que estos vientos cambien de dirección hacia el final de la tarde. Esta variación meteorológica disminuiría la intensidad del empuje del fuego y facilitaría las tareas de contención por parte de las brigadas forestales.

El fantasma de la tragedia de 2025

Este nuevo brote ha encendido todas las alarmas en la costa oeste de Estados Unidos, despertando el temor colectivo de que se repita la catástrofe vivida hace poco más de un año. En enero de 2025, el condado de Los Ángeles sufrió una de las olas de incendios más devastadoras de su historia:

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Balance de la tragedia de enero de 2025 Víctimas mortales Al menos 31 fallecidos Personas evacuadas 150.000 ciudadanos Estructuras destruidas Más de 16.000 edificios Tiempo de contención Más de tres semanas de combate activo

Aquel desastre quedó registrado como uno de los eventos naturales más costosos en la historia de la nación. Las autoridades locales y estatales concentran ahora todos sus esfuerzos en evitar que el «Incendio Sandy» tome dimensiones similares.