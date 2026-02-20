El periodista Hugo Balassone afirma que el delantero argentino considera «cumplido» su ciclo en el Atlético de Madrid. La operación se cerraría en torno a los 70 millones de euros, buscando el jugador un proyecto con mayores garantías de títulos.

BARCELONA / BUENOS AIRES – El mercado de fichajes de 2026 ha saltado por los aires tras una información adelantada desde Argentina. Según el periodista Hugo Balassone, de Radio La Red, Julián Álvarez se convertirá en nuevo jugador del FC Barcelona. La noticia, que ya retumba en las oficinas del Metropolitano y el Camp Nou, sitúa el traspaso en una cifra cercana a los 70 millones de euros (los «70 palitos», en la jerga argentina).

Un ciclo «cumplido» en el Atlético

A pesar de ser la gran apuesta del Atlético de Madrid en su momento, el paso de ‘La Araña’ por el conjunto colchonero no habría cumplido con las expectativas personales del futbolista. «Mi información es que Julián va a jugar en el Barcelona. Cree que su carrera necesita de un equipo que le pueda dar un título», aseguró Balassone.

El análisis desde Argentina apunta a que, aunque el Atlético sigue compitiendo en torneos como la Copa del Rey, Julián Álvarez busca un estímulo competitivo superior y un sistema de juego que potencie sus cifras goleadoras y sus opciones de levantar trofeos de máxima relevancia (LaLiga y Champions League).

El Barcelona se adelanta al Arsenal

El interés por el campeón del mundo no es nuevo. El Arsenal de Mikel Arteta también había mostrado una firme intención de hacerse con sus servicios para reforzar su ataque en la Premier League. Sin embargo, la voluntad del jugador y la oferta azulgrana parecen haber decantado la balanza.

Para el Barcelona, esta operación supondría un golpe de efecto estratégico:

Relevo generacional: Un delantero de élite mundial para liderar el ataque en los próximos años.

Un delantero de élite mundial para liderar el ataque en los próximos años. Inversión de peso: Los 70 millones representarían una de las operaciones más importantes de la actual directiva, confirmando la recuperación de la capacidad financiera del club.

La postura del Atlético

Desde el club madrileño, por el momento, reina la cautela. Julián Álvarez sigue siendo una pieza clave para el esquema de Simeone, pero la posibilidad de recuperar una gran parte de la inversión inicial facilitaría al club rojiblanco acometer una reestructuración de su plantilla el próximo verano.

Si se confirma la cifra de 70 millones, el traspaso se convertiría en uno de los grandes movimientos del año en el fútbol europeo, uniendo los destinos de uno de los delanteros más codiciados del mundo con el proyecto de un Barça que busca volver a la cima del fútbol continental.