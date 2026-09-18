La ciudad de Madrid inicia este viernes el dispositivo de movilidad y seguridad diseñado con motivo de la residencia de conciertos de la artista colombiana Shakira en el espacio Iberdrola Music, ubicado en el distrito de Villaverde. El ciclo de actuaciones, enmarcado en la gira ‘Las Mujeres Ya No Lloran’, contempla un total de doce fechas hasta el próximo 11 de octubre, comenzando este fin de semana con tres espectáculos consecutivos fijados para el viernes, sábado y domingo. Las previsiones del Ayuntamiento de Madrid estiman una afluencia de hasta 57.000 asistentes diarios a un recinto situado al sur del barrio de Villaverde Alto-Casco Histórico de Villaverde, en las proximidades del límite municipal con Getafe, donde se ha levantado el denominado Estadio Shakira.

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Para canalizar el flujo de espectadores, la organización del evento, a cargo de Live Nation, ha establecido el horario de apertura de puertas a las 15:30 horas, seguido de la apertura de pabellones a las 16:00 horas y del acceso al auditorio a las 18:30 horas. Los conciertos principales se desarrollarán entre las 20:30 y las 23:00 horas, mientras que la programación complementaria del festival cultural Es Latina finalizará a las 00:15 horas, si bien la empresa organizadora ha matizado que estas franjas horarias poseen un carácter estimativo. El acceso peatonal principal para el público general y personas con movilidad reducida (PMR) se encuentra en la calle Laguna Dalga, frente a los números 36-38, a la altura de la calle Laguna de Cameros. En el interior del recinto se han habilitado dos plataformas para PMR con capacidad para 25 personas y 25 acompañantes cada una, además de dos zonas reservadas adicionales para 12 PMR y 12 acompañantes.

Refuerzos en Metro de Madrid y lanzadera gratuita de la EMT

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El Consorcio Regional de Transportes de Madrid (CRTM), en coordinación con Metro, la Empresa Municipal de Transportes (EMT) y Cercanías, ha vertebrado un plan integral de movilidad enfocado en facilitar la evacuación y salida de los asistentes. Metro de Madrid incrementará la frecuencia de trenes en la Línea 3 (El Casar-Moncloa) y en la Línea 12 (MetroSur) en la franja comprendida entre las 00:00 y las 01:30 horas. Las estaciones más cercanas al espacio de eventos son Villaverde Alto (L3) y Los Espartales (L12). Los mayores refuerzos del suburbano se registrarán los domingos, jornada en la que la Línea 3 aumentará su oferta de servicio hasta en un 260% respecto a su rendimiento habitual. Asimismo, la capacidad de esta misma línea se elevará un 114% los sábados y cerca de un 91% los viernes en las horas nocturnas de máxima demanda. En MetroSur, el incremento de la oferta alcanzará el 25% durante la operación de salida. El operador adaptará el número de composiciones en circulación a la afluencia real de viajeros.

De forma complementaria, la EMT pondrá en funcionamiento un servicio de autobuses lanzadera de carácter gratuito compuesto por ocho vehículos eléctricos, operativo entre las 23:00 y las 02:00 horas. Este servicio conectará la avenida Gran Vía de Villaverde, en las inmediaciones de la calle San Jenaro (parada 5964, habilitada exclusivamente para la subida de viajeros), con la glorieta de Legazpi (parada 1171, sólo para descenso) y el intercambiador de Atocha (parada 5853, también únicamente para descenso). La frecuencia de paso de las lanzaderas será de diez minutos entre las 23:00 y las 00:00 horas; de entre siete y ocho minutos desde la medianoche hasta las 01:00 horas; y de 15 minutos en el tramo final de 01:00 a 02:00 horas.

Por su parte, la red de Cercanías dispone de las estaciones de Villaverde Alto (líneas C-4a, C-4b y C-5) y San Cristóbal Industrial (línea C-3) como puntos de acceso ferroviario más próximos, manteniendo su horario habitual de funcionamiento de 05:30 a 23:45 horas. La EMT ha advertido de que las líneas urbanas 22, 79, T41 y N14 podrán experimentar desvíos en sus itinerarios debido a las desviaciones de tráfico, al igual que las líneas interurbanas de autobuses 428, 432, 441, 442, 443, 446, 447, 448, 450, 455, 461, 488, N805 y N807.

Cortes de tráfico, aparcamientos y transportes alternativos

El dispositivo de circulación contempla afecciones directas en la red viaria, destacando el cierre total al tráfico en la glorieta situada bajo la carretera M-45 que conecta Villaverde Alto con Getafe. En concreto, se restringe el acceso desde Getafe hacia la M-45 Este, la incorporación desde la M-45 Este a la avenida Real de Pinto y el cambio de sentido desde la M-45 Oeste por Getafe. La circulación permitida se limita a la salida desde la avenida Real de Pinto hacia la M-45 Oeste, la entrada desde la M-45 Oeste hacia Getafe sin rodear la rotonda, y la salida de Getafe hacia la M-45 Oeste utilizando el carril interior de la rotonda.

El Ayuntamiento de Madrid ha informado de posibles cortes y restricciones adicionales en función de la afluencia en las calles Laguna Dalga, Laguna de Cameros, San Eustaquio, Laguna del Marquesado, Resina, avenida Real de Pinto, Valle de Tobalina y la calle de la Acebeda. El Consistorio recomienda priorizar el uso del transporte público, evitar el vehículo privado en el entorno afectado y utilizar las vías de circunvalación M-30 y M-40 para los desplazamientos de largo recorrido.

Para los asistentes que acudan en vehículo privado con acreditación, el recinto alberga dos zonas de estacionamiento interior con 648 plazas ordinarias y 22 para PMR, sumadas a otras 30 plazas reservadas para PMR en la calle San Erasmo. La parada de taxis se ha ubicado en la calle San Eustaquio, mientras que los vehículos de transporte con conductor (VTC) realizarán la recogida de pasajeros en la calle Valle Tobalina con San Ezequiel. Se ha habilitado además un punto ‘Kiss & Ride’ en la calle la Acebeda para la parada puntual de vehículos particulares, y el servicio BiciMad dispone de dos bases operativas en la calle Domingo Párraga y en la calle Transversal Sexta.