La Consejería de Medio Ambiente precinta los accesos e instala cartelería preventiva tras retirar 16 toneladas de basura y enseres acumulados durante semanas por los migrantes.

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CEUTA.— La playa de Benítez permanece temporalmente clausurada al público y con todos sus accesos precintados por orden de la Consejería de Medio Ambiente de Ceuta. La medida se adopta tras el desalojo a principios de semana de los asentamientos irregulares que se habían instalado en el litoral durante las últimas semanas a raíz de la reciente crisis migratoria.

El operativo policial de desmantelamiento, ejecutado el pasado martes con la intervención de la Unidad de Intervención Policial (UIP), concluyó con el traslado de parte de los migrantes al Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE) y el retorno voluntario de otros a su país de origen. Tras la intervención, la administración local ha activado un plan de choque dividido en dos fases para recuperar el espacio marítimo-terrestre.

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Dispositivo de choque: 16 toneladas de residuos retirados

Durante la primera jornada de limpieza, empresas contratadas por la Ciudad Autónoma desplegaron un operativo continuo de trece horas que se saldó con la recogida de 16 toneladas de basura, materiales y enseres abandonados en la zona.

Pese a despejar la masa de residuos, la Consejería ha determinado mantener la playa cerrada ante el riesgo de contaminación e insalubridad derivado de la acampada prolongada. En los puntos de acceso se han dispuesto carteles con el aviso: «Prohibido el paso temporalmente. Playa en recuperación».

Labores de aireado y desinfección de la arena

Las actuaciones se centran ahora en la desinfección en profundidad de la arena y el entorno afectado para garantizar la erradicación de posibles focos infecciosos antes de autorizar el baño y el uso recreativo.

Desde el Gobierno autonómico han pedido colaboración a la ciudadanía para que respete las precintaciones e indicaciones de seguridad mientras se prolonguen los trabajos de acondicionado, con la previsión de reabrir el espacio una vez los técnicos certifiquen que reúne las garantías sanitarias adecuadas.