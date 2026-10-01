El bloqueo burocrático por parte de Rabat frena la aplicación de los convenios de repatriación, dejando en suspenso las solicitudes de reclusos que buscan cumplir sus condenas en España.

Lee tambien: Alrededor de 300 marroquíes han sido trasladados desde la Península a Ceuta para su posterior expulsión a Marruecos

MADRID.— Las autoridades del Reino de Marruecos han paralizado la tramitación de los expedientes de traslado de presos españoles en prisiones alauíes que solicitan ser repatriados para cumplir el resto de sus condenas en centros penitenciarios de la Península. La medida supone la congelación de facto del procedimiento bilateral previsto para la transferencia de personas condenadas en el país vecino.

El freno burocrático afecta a decenas de ciudadanos españoles internados en presidios marroquíes que contaban con los requisitos formales para acogerse a los convenios bilaterales de traslado. La parálisis genera incertidumbre en las familias de los internos, que denuncian la suspensión de las comisiones mixtas y el retraso injustificado en las firmas administrativas necesarias para ejecutar los viajes.

Lee tambien: Tesh Sidi vincula la única declaración de Marruecos sobre la crisis de Ceuta a la votación de la ley saharaui

La réplica a un escenario de tensión diplomática

Fuentes conocedoras de la situación enmarcan este freno en la compleja coyuntura diplomática que atraviesan las relaciones entre Madrid y Rabat tras los recientes acontecimientos migratorios y de seguridad en Ceuta. La gestión de las fronteras terrestres y los procedimientos de devolución de nacionales han enfriado los canales institucionales, repercutiendo de manera directa en los acuerdos de cooperación judicial y penitenciaria.

La ejecución de estos traslados requería tradicionalmente la homologación de las penas por parte de los juzgados españoles y la aprobación final del Ministerio de Justicia marroquí. Sin embargo, la interrupción de las comunicaciones entre departamentos ha dejado paralizada la tramitación de los expedientes, abocando a los reclusos españoles a permanecer en las prisiones del país magrebí sin garantías sobre los plazos para su regreso a España.

Preocupación por las condiciones de internamiento

Asociaciones de asistencia a presos en el extranjero y familiares de los afectados han trasladado su preocupación al Ministerio de Asuntos Exteriores, solicitando gestiones diplomáticas urgentes ante las autoridades alauíes para desbloquear las transferencias penitenciarias.

El colectivo advierte de que el estancamiento de los expedientes prolonga las condiciones de vulnerabilidad de los ciudadanos españoles en prisiones extranjeras y reclama que los acuerdos humanitarios y de cooperación judicial se mantengan al margen de las desavenencias políticas entre ambos Gobiernos.