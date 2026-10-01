Los manifestantes concentrados en la plaza madrileña boicotean la iluminación institucional de la sede regional para emitir mensajes de protesta política durante el acto de solidaridad con la ciudad autónoma.

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MADRID.— Un grupo de manifestantes acampados en la Puerta del Sol ha irrumpido en el acto institucional convocado para rendir homenaje y expresar la solidaridad de la capital con la población de Ceuta. Los activistas han utilizado proyectores de luz para sobreponer mensajes de protesta y consignas dirigidas contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, sobre la propia fachada de la Real Casa de Correos.

La acción de sabotaje se ha producido de manera simultánea al inicio del encendido lumínico con el que la sede del Gobierno autonómico pretendía simbolizar el respaldo institucional a la ciudad autónoma tras la reciente crisis migratoria. La irrupción de las proyecciones ajenas al programa oficial ha alterado el desarrollo del acto solemne en pleno centro de Madrid.

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Tensión política y choque en pleno centro de la capital

La protesta ha generado vivas tensiones en la plaza, donde coincidieron los ciudadanos que acudieron a apoyar el homenaje a Ceuta con los manifestantes acampados. La emisión ininterrumpida de lemas políticos mediante potentes focos de proyección sobre el edificio institucional obligó a la intervención de los efectivos policiales desplegados en la zona para acordonar el perímetro y evitar enfrentamientos directos.

Fuentes del Ejecutivo regional y del Ayuntamiento han condena duramente el boicot, calificándolo de una falta de respeto hacia el pueblo ceutí en un momento crítico. Por su parte, los colectivos responsables de la acampada han defendido la acción como parte de sus movilizaciones de protesta social en la Puerta del Sol.