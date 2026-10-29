El IBEX 35 cerró este jueves 29 de octubre de 2026 en 18.857,60 puntos, con una caída de 25,90 puntos, el 0,14 %, respecto a la sesión anterior, según Yahoo Finance.

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El principal índice de la bolsa española abrió en 18.689,10 puntos y se movió durante la jornada entre un mínimo de 18.643,70 y un máximo de 18.894,60 puntos.

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Cómo cerró el IBEX 35

El cierre del jueves quedó por debajo de los 18.883,50 puntos registrados el miércoles. Pese al descenso frente a la sesión anterior, el índice terminó 168,50 puntos por encima de su apertura.

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La distancia entre el máximo y el mínimo intradía fue de 250,90 puntos. El nivel de cierre quedó a 37 puntos del máximo de la jornada y a 213,90 puntos del mínimo, según las cotizaciones recogidas por Yahoo Finance.

Apertura: 18.689,10 puntos.

18.689,10 puntos. Máximo: 18.894,60 puntos.

18.894,60 puntos. Mínimo: 18.643,70 puntos.

18.643,70 puntos. Cierre: 18.857,60 puntos.

18.857,60 puntos. Variación: −25,90 puntos, un −0,14 %.

La apertura se situó por debajo tanto del cierre anterior como del nivel alcanzado al final de la jornada. El máximo intradía superó en 11,10 puntos el cierre del miércoles, aunque el índice no mantuvo ese nivel hasta el final de la sesión.

Evolución de la semana

El IBEX 35 encadenó dos cierres a la baja el miércoles y el jueves, después de haber subido en las dos sesiones anteriores. El martes 27 alcanzó los 19.160,60 puntos, el cierre más alto de las cinco sesiones recogidas por Yahoo Finance.

El miércoles, el índice terminó en 18.883,50 puntos, 277,10 menos que el martes. La caída de 25,90 puntos del jueves dejó el cierre en 18.857,60 puntos, por debajo de los niveles anotados en las otras cuatro sesiones del periodo.

Los cinco últimos cierres

Viernes 23 de octubre: 18.989,80 puntos.

18.989,80 puntos. Lunes 26 de octubre: 19.033,30 puntos.

19.033,30 puntos. Martes 27 de octubre: 19.160,60 puntos.

19.160,60 puntos. Miércoles 28 de octubre: 18.883,50 puntos.

18.883,50 puntos. Jueves 29 de octubre: 18.857,60 puntos.

Entre el cierre del viernes 23 y el del jueves 29, el índice perdió 132,20 puntos. En ese intervalo, pasó de 18.989,80 a 18.857,60 puntos, tras alcanzar su cierre más alto el martes.

El lunes 26, el IBEX 35 avanzó 43,50 puntos respecto al viernes anterior. El martes sumó otros 127,30 puntos antes de retroceder en las dos sesiones siguientes.

Aperturas y recorrido intradía

El lunes, el índice abrió en 18.851,50 puntos y cerró en 19.033,30, después de marcar un mínimo de 18.779,80 y un máximo de 19.062,40 puntos. El martes abrió en 18.961,50 y terminó en 19.160,60, con un recorrido entre 18.936,20 y 19.187,40 puntos.

El miércoles, la apertura fue de 19.095,60 puntos y el cierre quedó en 18.883,50. Durante esa sesión, el índice osciló entre 18.849,30 y 19.097,60 puntos. El jueves abrió y cerró por debajo de los respectivos niveles del miércoles.

Euríbor y mercados

El euríbor es un tipo de referencia utilizado, entre otros fines, para calcular el interés de hipotecas variables. Su evolución forma parte del contexto de los tipos de interés, junto con la de los mercados financieros.

En la sesión del jueves, el IBEX 35 cerró por debajo del nivel del día anterior, aunque por encima de su apertura. Con este resultado, el índice acumuló dos descensos consecutivos al cierre, según Yahoo Finance.

Fuente: cotización del IBEX 35 en Yahoo Finanzas.

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