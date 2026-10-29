La compra de un coche de segunda mano sigue acompañada de ideas preconcebidas que pueden llevar al consumidor a descartar una unidad adecuada o a confiar en otra sin comprobar su estado. Que tenga muchos kilómetros, que sea antiguo o que cueste menos que modelos similares no permite determinar, por sí solo, si se trata de una buena compra.
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Crestanevada, empresa especializada en vehículos de ocasión, sitúa la comprobación documental y mecánica en el centro de la decisión. La clave es valorar cada automóvil concreto: cómo se ha utilizado, qué mantenimiento ha recibido y qué costes o necesidades puede presentar a corto plazo.
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El kilometraje resulta útil para conocer el recorrido de un automóvil, pero no explica por sí solo su estado. Un vehículo utilizado principalmente en carretera y mantenido de forma regular puede presentar un desgaste diferente al de otro con menos kilómetros, pero sometido a numerosos trayectos cortos y arranques en frío.
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Antes de comprar conviene comprobar posibles fugas, transmisión, funcionamiento del motor, climatización, sistemas eléctricos y operaciones de mantenimiento próximas. Cuando haya dudas, una revisión técnica independiente ayuda a reducir la incertidumbre.
Desde Crestanevada se aconseja comparar automóviles con características equivalentes y preguntar por las revisiones realizadas antes de valorar si una diferencia de precio compensa.