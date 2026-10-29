Asentis ha iniciado la construcción de tres desarrollos residenciales que suman más de 200 viviendas en Torrejón de Ardoz, Ciempozuelos y Azuqueca de Henares (Guadalajara), con una inversión de más de 55 millones de euros. Las promociones están previstas para ser entregadas en el cuarto trimestre de 2028.

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Las viviendas se distribuyen en 160 pisos en Torrejón de Ardoz y Azuqueca de Henares y 44 unifamiliares adosados en régimen de cooperativa en Ciempozuelos. Los proyectos en altura se integran en urbanizaciones que cuentan con piscina y zonas verdes, en entornos bien comunicados y con una amplia oferta de servicios.

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En Torrejón de Ardoz, se lanza Torrejón Class II, con 45 viviendas de tres dormitorios, siendo este el tercer proyecto en esa localidad. En Azuqueca de Henares, Azuqueca Class II tendrá 115 viviendas de tres y cuatro dormitorios y es el segundo proyecto tras una promoción anterior.

En Ciempozuelos, se continúa con la construcción de 44 unifamiliares en Ciempozuelos Horizon, iniciando así una nueva etapa en el municipio donde ya se desarrollaron 181 viviendas para alquiler.

José Guerrero, director Comercial, de Marketing y Comunicación de Asentis, destaca que consolidar la presencia en mercados conocidos es clave para su estrategia de crecimiento, permitiéndoles diseñar promociones a medida de las necesidades locales, con un enfoque en la personalización del hogar a través de Asentis Custom Home.