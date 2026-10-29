El Sindicat de Llogateres ha denunciado la pasividad de la Generalitat de Catalunya y la complicidad del Ayuntamiento de Castelldefels ante la situación de los pisos vacíos en el municipio.

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Castelldefels es uno de los pocos municipios de Cataluña que dispone de datos oficiales recientes sobre desocupación residencial, revelando la existencia de 1.115 viviendas familiares vacías.

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A pesar de esta situación, el Ayuntamiento aprobó una rebaja del IBI, que favorece a los propietarios de pisos vacíos y limita la inspección efectiva, investigando solo un 1,8 % de los casos.

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El Sindicat exige a la Generalitat que desarrolle un registro real de viviendas vacías y promueva la ocupación efectiva de estas propiedades mediante multas coercitivas y posibles expropiaciones.

La recuperación de los pisos vacíos y el cierre de los pisos turísticos son las principales demandas del Sindicat para la Huelga General del 11 de noviembre.

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