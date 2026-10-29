El precio de la gasolina en Ceuta alcanza su mínimo en las dos estaciones de ON365, que venden la gasolina 95 a 1,574 euros por litro este jueves, 29 de octubre de 2026, según el Ministerio para la Transición Ecológica.

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La media de la gasolina 95 en las diez estaciones analizadas es de 1,594 euros por litro, mientras que la de la gasolina 98 se sitúa en 1,615 euros. El gasóleo A tiene un precio medio de 1,739 euros por litro.

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Las gasolineras más baratas hoy

Las opciones más económicas cambian según el carburante. ON365 registra el precio más bajo de gasolina 95; Shell Muelle Dato, el de gasolina 98; y dos estaciones de Cepsa comparten el mínimo del gasóleo A.

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Gasolina 95

Las dos estaciones de ON365 encabezan la relación con un precio de 1,574 euros por litro, dos céntimos por debajo de la media. Les siguen Disa Varadero y dos estaciones de Shell, a 1,593 euros.

ON365, muelle Alfau, s/n: 1,574 euros por litro.

ON365, avenida Teniente General Muslera, s/n: 1,574 euros por litro.

Disa Varadero, avenida Muelle Cañonero Dato, 10: 1,593 euros por litro.

Shell Punta Almina, avenida Muelle Cañonero Dato, s/n: 1,593 euros por litro.

Shell Muelle Dato, avenida Muelle Dato, 8: 1,593 euros por litro.

Gasolina 98

Shell Muelle Dato ofrece la gasolina 98 al precio más bajo, 1,593 euros por litro. Las dos estaciones de ON365 aparecen a continuación, con 1,604 euros por litro.

Shell Muelle Dato, avenida Muelle Dato, 8: 1,593 euros por litro.

ON365, muelle Alfau, s/n: 1,604 euros por litro.

ON365, avenida Teniente General Muslera, s/n: 1,604 euros por litro.

Disa Varadero, avenida Muelle Cañonero Dato, 10: 1,623 euros por litro.

Shell Punta Almina, avenida Muelle Cañonero Dato, s/n: 1,623 euros por litro.

Diésel

En gasóleo A, dos estaciones de Cepsa comparten el mínimo de 1,724 euros por litro. Las dos de ON365 les siguen con un precio de 1,729 euros por litro.

Cepsa, avenida Martínez Catena, s/n, frente a la playa del Chorrillo: 1,724 euros por litro.

Cepsa, avenida González Tablas, s/n: 1,724 euros por litro.

ON365, muelle Alfau, s/n: 1,729 euros por litro.

ON365, avenida Teniente General Muslera, s/n: 1,729 euros por litro.

Disa Varadero, avenida Muelle Cañonero Dato, 10: 1,748 euros por litro.

Las más caras

El precio máximo de la gasolina 95 entre las estaciones analizadas es de 1,614 euros por litro, según el Ministerio para la Transición Ecológica. Se registra en dos estaciones de Cepsa y supera en cuatro céntimos por litro al mínimo de ON365.

Cepsa, avenida González Tablas, s/n: 1,614 euros por litro.

Cepsa, avenida Martínez Catena, s/n, frente a la playa del Chorrillo: 1,614 euros por litro.

Cepsa, avenida Juan de Borbón, 27: 1,594 euros por litro.

En el caso del gasóleo A, el Ministerio sitúa el precio mínimo en 1,724 euros por litro y el máximo en 1,749 euros, una diferencia de 2,5 céntimos por litro.

Consejos

Antes de repostar, conviene comparar el precio del carburante que utiliza el vehículo y comprobar el importe marcado en el surtidor. La estación más barata para gasolina 95 no tiene por qué serlo también para gasolina 98 o diésel.

También es útil tener en cuenta la ubicación de la estación y el trayecto necesario para llegar a ella. Para calcular el coste del repostaje, basta con multiplicar el precio por litro por la cantidad de litros que se vayan a cargar.

Fuente: precios de las gasolineras de Ceuta publicados por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

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