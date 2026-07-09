El IBEX 35 cerró la sesión de este jueves, 9 de julio de 2026, en 19.322,80 puntos, reanudando el tono positivo tras la caída del día anterior. El selectivo sumó 218,50 puntos, lo que equivale a una subida del 1,14%, y consolidó una tendencia al alza en el cómputo intradía.

La jornada dejó un movimiento ordenado: abrió en 19.269,50 y llegó a un máximo de 19.349,00 antes de cerrar cerca de la parte alta del rango. En el lado negativo, el mínimo intradía se situó en 19.237,40. Con este cierre, el mercado volvió a situarse por encima del nivel de la sesión previa, aunque mantiene la atención puesta en la volatilidad reciente.

Cómo cerró el IBEX 35

Según los datos publicados por Yahoo Finance, el índice arrancó con una ligera ventaja y fue escalando posiciones durante la mayor parte del día. El cierre de 19.322,80 puntos representa un rebote frente al 19104,30 de la sesión anterior, con una lectura clara para los inversores: el impulso comprador logró imponerse y reducir el impacto del retroceso previo.

El rango de la sesión fue relativamente contenido, lo que suele interpretarse como un intento de estabilizar el precio tras el ajuste del miércoles. Los movimientos entre el mínimo de 19.237,40 y el máximo de 19.349,00 dibujaron un mercado que, aunque atravesó zonas de presión vendedora, no perdió la dirección alcista.

Apertura: 19.269,50 puntos

19.269,50 puntos Máximo intradía: 19.349,00 puntos

19.349,00 puntos Mínimo intradía: 19.237,40 puntos

19.237,40 puntos Cierre: 19.322,80 puntos

19.322,80 puntos Variación: +218,50 puntos (+1,14%)

En términos editoriales, la sesión fue el ejemplo de cómo el mercado intenta recomponer posiciones: primero contuvo el descenso, después recuperó tracción y terminó imponiendo el cierre en positivo.

Evolución de la semana

La foto semanal está marcada por un patrón irregular: la recuperación de este jueves llega después de una secuencia con altibajos, en la que el IBEX alternó jornadas de ajuste y rebote. En la última ventana de cinco sesiones se observa que el índice no avanza en línea recta, pero sí mantiene capacidad de recuperación.

2026-07-03: cierre 19.852,40 (tensión bajista que fue cediendo en los días posteriores)

cierre 19.852,40 (tensión bajista que fue cediendo en los días posteriores) 2026-07-06: cierre 19.683,80 (ligera consolidación)

cierre 19.683,80 (ligera consolidación) 2026-07-07: cierre 19.640,20 (continuidad con sesgo correctivo)

cierre 19.640,20 (continuidad con sesgo correctivo) 2026-07-08: cierre 19.104,30 (corte brusco y jornada de mayor presión)

cierre 19.104,30 (corte brusco y jornada de mayor presión) 2026-07-09: cierre 19.322,80 (rebote con tendencia al alza)

Comparando el cierre de hoy con el del día anterior, el índice devuelve parte del terreno perdido, aunque todavía queda pendiente evaluar si el movimiento al alza se convierte en tendencia sostenida o si se trata de un rebote técnico. Para los inversores, el punto clave es la capacidad de mantener los avances sin volver a retomar la caída que dejó la sesión del 8 de julio.

Euríbor y mercados

Más allá del parqué, la atención del inversor minorista y del mercado financiero continúa puesta en el contexto de tipos que condiciona el coste de la financiación. En este escenario, el Euríbor opera como termómetro indirecto: refleja la evolución de los tipos de referencia en el mercado monetario y, por extensión, influye en el horizonte de los préstamos hipotecarios y en el apetito por productos de renta fija.

Sin entrar en cifras concretas para el dato del día, el comportamiento de tipos en la zona euro sigue siendo determinante para el comportamiento de la renta fija y, por contagio, para el diferencial de atractivo entre valores de crecimiento, sectores sensibles a la financiación y bancos. En la práctica, cuando el mercado percibe expectativas de tipos más restrictivas, tienden a elevarse las exigencias de rentabilidad; cuando se anticipa estabilización o recortes, suele mejorar el clima para los activos de riesgo.

Con todo, lo que dejó la jornada del IBEX es coherente con un mercado que busca recuperar confianza: el cierre al alza, con un rango intradía controlado, apunta a una demanda que reaparece tras el ajuste reciente. Para la próxima sesión, el seguimiento de los niveles marcados por el mínimo y el máximo intradía será clave para medir si la recuperación tiene continuidad.

Fuente: datos de cierre e intradía publicados por Yahoo Finance para el jueves, 9 de julio de 2026.