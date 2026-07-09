Antonio Sanz y Carolina España asumen la primera y tercera vicepresidencia por el PP para rodear a Manuel Gavira (Vox). El organigrama incluye una Consejería de Inteligencia Artificial y dos caras nuevas.

Cuatro días después de tomar posesión de su cargo, el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, ha comparecido en el Palacio de San Telmo para desvelar la estructura definitiva de su tercer Ejecutivo. Tal y como se preveía para equilibrar el nuevo Gobierno de coalición con Vox, el gabinete contará con tres vicepresidencias, diseñando un esquema de contrapesos donde el Partido Popular se asegura el control estratégico de la agenda.

El nuevo Consejo de Gobierno andaluz estará compuesto por un total de 13 carteras (las tres vicepresidencias y otras diez consejerías), con una mayoría femenina de siete mujeres y seis hombres. Moreno ha definido el equipo como un bloque de «madurez y estabilidad para cuatro años» encaminado al progreso económico bajo la denominada «vía andaluza», presentándolo como un antídoto frente a quienes buscan «alimentar el ruido, la desinformación y el miedo».

El nuevo tablero de las tres vicepresidencias

La gran novedad radica en el reparto de los puestos de máxima confianza para diluir la presencia de la formación de Santiago Abascal en el organigrama institucional:

Vicepresidencia Primera (PP): Recae en Antonio Sanz , hombre fuerte del presidente, quien mantiene el control político del núcleo duro del Ejecutivo.

Recae en , hombre fuerte del presidente, quien mantiene el control político del núcleo duro del Ejecutivo. Vicepresidencia Segunda (Vox): La ostentará el líder andaluz de la formación, Manuel Gavira , en virtud del pacto de gobernabilidad. Asumirá las competencias de Turismo, Desregulación, Administración Local y Justicia (cedida por José Antonio Nieto).

La ostentará el líder andaluz de la formación, , en virtud del pacto de gobernabilidad. Asumirá las competencias de Turismo, Desregulación, Administración Local y (cedida por José Antonio Nieto). Vicepresidencia Tercera (PP): Será para Carolina España, quien además de pilotar el área económica continuará ejerciendo como la portavoz oficial del Gobierno andaluz.

Apuesta por la Inteligencia Artificial y renovación en el gabinete

En el plano de la gestión sectorial, Moreno ha anunciado la creación de una cartera pionera: la Consejería de Inteligencia Artificial, Desarrollo Digital y Administración Pública, un compromiso electoral del PP que dirigirá José Antonio Nieto. El mandatario ha reconocido que era un departamento «que se echaba en falta dada la evolución de la sociedad».

El cambio de ciclo deja únicamente dos salidas con respecto al anterior equipo en funciones e incorpora dos caras nuevas de perfil técnico:

Altas y Caras Nuevas Bajas del Ejecutivo Cambios de Competencias Mario Muñoz-Atanet (Fomento y Movilidad; asciende desde la viceconsejería). Catalina García (sale de Sostenibilidad y Medio Ambiente). Jorge Paradela: Mantiene Industria, Energía e Innovación, y suma Universidad. Adolfina Martínez (asume la cartera de Sostenibilidad y Medio Ambiente). Arturo Bernal (deja la cartera de Turismo, que pasa a manos de Vox). Rocío Díaz: Mantiene Vivienda y Ordenación del Territorio, y asume Juventud.

Próximos pasos: Toma de posesión y Presupuestos de 2027

El calendario institucional se activará de forma inmediata. Mañana, viernes 10 de julio, se celebrará por la mañana el acto oficial de toma de posesión de los nuevos consejeros y vicepresidentes.

Acto seguido, Juanma Moreno presidirá el primer Consejo de Gobierno de la legislatura de coalición, una sesión de marcado carácter técnico donde el plato fuerte será arrancar formalmente las directrices para la elaboración del proyecto de Presupuestos de la Junta de Andalucía para 2027.