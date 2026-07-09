Las comunidades de centroderecha y el barón socialista de Castilla-La Mancha rechazan el proyecto. La Comunidad Valenciana reclama una «excepcionalidad» por la DANA y el Ministerio convoca el Consejo de Política Fiscal para el 29 de julio.

La reforma del sistema de financiación autonómica ha vuelto a fracturar el mapa político español. El bloque de comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular y el Ejecutivo de Castilla-La Mancha, liderado por el socialista Emiliano García-Page, han escenificado este jueves su rechazo frontal a la propuesta económica del Ejecutivo central, denunciando que se trata de un modelo «impuesto» diseñado exclusivamente para satisfacer las demandas de los partidos independentistas catalanes.

El conflicto adquiere una alta intensidad ante la convocatoria oficial realizada por el ministro de Hacienda, Arcadi España, quien ha fijado el próximo 29 de julio para la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), el órgano multilateral donde se deben debatir las metas de déficit y el reparto de los recursos públicos.

García-Page eleva el tono: «Quieren imponernos el separatismo fiscal»

El presidente castellanomanchego ha vuelto a marcar distancias siderales con la estrategia de la Moncloa, criticando con dureza el intento de tramitar de forma simultánea los Presupuestos Generales del Estado y el nuevo encaje financiero regional. Según García-Page, vincular ambas negociaciones significa «estar otra vez de rodillas, intentando imponernos a todas las autonomías el modelo de separatismo fiscal pactado con Oriol Junqueras y los independentistas».

Sin embargo, la postura del manchego no es unánime en el seno del PSOE:

Adrián Barbón (Asturias): Aunque crítico en el pasado, el presidente asturiano se ha desmarcado de Page al defender que el Consejo del 29 de julio es el foro «adecuado» para negociar.

Aunque crítico en el pasado, el presidente asturiano se ha desmarcado de Page al defender que el Consejo del 29 de julio es el foro «adecuado» para negociar. Alícia Romero (Cataluña): La consellera de Economía catalana ha instado al PP a adoptar una actitud «más constructiva» y ha pedido a Junts que no bloquee la tramitación parlamentaria en el Congreso.

Las autonomías del PP cierran filas en el «no» al endeudamiento

Desde los gobiernos regionales del PP, las respuestas de los portavoces económicos han sido contundentes y coordinadas para confirmar su voto en contra de la propuesta ministerial en la cita de finales de julio:

Baleares: El vicepresidente Antoni Costa ha avanzado el voto negativo del Govern ante una norma «impuesta» unilateralmente por el pacto entre el Gobierno y ERC.

El vicepresidente Antoni Costa ha avanzado el voto negativo del Govern ante una norma «impuesta» unilateralmente por el pacto entre el Gobierno y ERC. Región de Murcia: La portavoz Marisa López Aragón ha censurado las soluciones planteadas desde Madrid: «La solución no puede consistir en decirnos que, como recibimos menos fondos, lo que podemos hacer es endeudarnos más».

La portavoz Marisa López Aragón ha censurado las soluciones planteadas desde Madrid: «La solución no puede consistir en decirnos que, como recibimos menos fondos, lo que podemos hacer es endeudarnos más». Castilla y León: El portavoz Carlos Fernández Carriedo ha tildado el proyecto de «mero trámite coyuntural» para contentar a los socios parlamentarios del Ejecutivo, dudando incluso de que tenga recorrido legal para aprobarse en esta legislatura.

La «excepcionalidad valenciana» abre una grieta táctica

La única nota discordante dentro de la disciplina del Partido Popular la ha protagonizado el president de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca. El dirigente levantino ha abogado por desgajar la situación de su comunidad de la estrategia general, defendiendo una «excepcionalidad valenciana» motivada por los efectos de la DANA y mostrándose «dispuesto a renegociar» con el Ministerio de Hacienda.

Actor Político Posicionamiento Estratégico ante el 29 de Julio Ministerio de Hacienda Busca fijar el techo de gasto y las metas de déficit de la mano de los bloques de izquierda. Bloque Mayoritario del PP Rechazo absoluto. Exigen la convocatoria inmediata de elecciones generales para tumbar la «fórmula de la desigualdad». Generalitat Valenciana (PP) Dispuestos a sentarse a la mesa para conseguir fondos específicos de reconstrucción por la catástrofe climática.

Esta grieta táctica ha sido arropada en parte por el secretario general del PP, Miguel Tellado, quien ha evitado el choque interno acusando al Gobierno de Pedro Sánchez de «dar la espalda a los valencianos», augurando que el actual modelo de reparto territorial tiene los días contados en cuanto se abran las urnas a nivel nacional.