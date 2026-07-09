Los mensajes de WhatsApp aportados por la alcaldesa de València revelan la cronología interna de la trágica noche del 29 de octubre de 2024, el colapso del suministro de agua y la falta de protocolos de emergencia.

Los whatsapps internos intercambiados durante las horas más críticas de la catástrofe de la DANA del 29 de octubre de 2024 han salido a la luz tras ser incorporados al sumario de la causa judicial. Las comunicaciones aportadas de primera mano por la alcaldesa de València, María José Catalá, revelan que el entonces president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, era plenamente consciente de la magnitud de la tragedia antes de la medianoche, confirmándole textualmente por escrito que ya había «decenas de muertos seguro».

La transcripción de los mensajes oficiales a los que ha tenido acceso la Agencia EFE destapa los minutos exactos del flujo de información entre el jefe del Consell y la primera edil de la capital autonómica en mitad de las inundaciones.

La cronología exacta de los mensajes entre Mazón y Catalá

El intercambio de comunicaciones entre ambos mandatarios durante la noche del desastre se concentró en una ventana de apenas 14 minutos:

23:13 horas: María José Catalá se dirige por primera vez a Mazón para informarle de su ubicación: «Estoy en la central de la Policía Local de València. Si necesitas algo dime».

María José Catalá se dirige por primera vez a Mazón para informarle de su ubicación: «Estoy en la central de la Policía Local de València. Si necesitas algo dime». 23:20 horas: Carlos Mazón responde al aviso con un pronóstico alarmante: «Vale. Es horrible. Va a haber muchos muertos».

Carlos Mazón responde al aviso con un pronóstico alarmante: «Vale. Es horrible. Va a haber muchos muertos». 23:27 horas: Tras un escueto «Lo sé» de la alcaldesa, el president sentencia de forma definitiva el alcance de la crisis: «decenas seguro ya». Esa fue la última comunicación registrada entre ambos.

El sumario recoge también que, de madrugada (01:09 horas del 30 de octubre), la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, alivió parte de la presión sobre la capital al confirmar a Catalá que la Confederación Hidrográfica del Júcar ya no preveía nuevas crecidas en el cauce del Turia, garantizando la seguridad de la pedanía de Pinedo, que ya estaba siendo evacuada.

El chat del equipo de Gobierno local: «No existe protocolo para esto»

Los documentos entregados al juzgado incluyen también el grupo de WhatsApp de los concejales del Ayuntamiento de València. Los mensajes evidencian el desconcierto generalizado y la improvisación institucional desde el inicio de la jornada. A las 08:52 horas de la mañana de la catástrofe, la propia Catalá admitía la ausencia de directrices claras: «Es evidente que no existe protocolo para estas situaciones, mañana a trabajar en él. Resulta ilógico que suspendamos actividades al aire libre y no avisemos a los coles de que eviten los patios, por ejemplo».

A las 10:20 horas se ordenó constituir el Centro de Coordinación Municipal (Cecopal), una herramienta de gestión local que, según consta en la causa, apenas llegó a convocarse en el resto de los municipios damnificados por la riada.

Alarmas internas: Petición del Nivel 3 y crisis del agua potable

A medida que avanzaba la tarde y los barrancos se desbordaban, el pánico se trasladó a los chats de los responsables municipales de seguridad y servicios públicos:

Hora del Mensaje Emisor / Área de Gestión Contenido Crítico del Mensaje 21:51 horas Concejal de Seguridad Se pregunta abiertamente «si no tocaría pasar al nivel 3» de la emergencia para recibir ayuda externa inmediata, advirtiendo a sus compañeros: «o nos caerá la del pulpo». 22:07 horas Concejal de Gestión del Agua Informa de una catástrofe paralela: la rotura del canal Júcar-Turia en El Realón (Picassent). Avisa de que «las reservas de agua potabilizada solo dan margen para dos días».

Estos chats integrados en la causa judicial no solo exponen las confesiones de las máximas autoridades sobre el número de víctimas en tiempo real, sino que se han convertido en una prueba documental clave para que los tribunales evalúen las presuntas responsabilidades por la falta de previsión y la tardanza en la gestión de los avisos a la población civil.