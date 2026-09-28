Las cuantías mínimas de jubilación con cónyuge a cargo y las prestaciones no contributivas se vincularán directamente al umbral de la pobreza, culminando la última fase de la reforma de la Seguridad Social iniciada en 2023.

Las pensiones mínimas y las no contributivas en España experimentarán una revalorización adicional por ley a partir del 1 de enero de 2027 que superará el incremento general ligado al Índice de Precios al Consumo (IPC). Esta medida, que constituye el último hito de la reforma del sistema público iniciada en 2023 a través del Real Decreto-ley 2/2023, busca equiparar de forma progresiva este tipo de prestaciones al umbral de la pobreza y a la inflación. De este modo, la disposición adicional quincuagésima tercera de la Ley General de la Seguridad Social garantiza un marco legal en el que el incremento de las pensiones más bajas no dependerá exclusivamente del comportamiento de los precios de consumo, sino de un porcentaje específico orientado a la reducción paulatina de la brecha social.

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El mecanismo legal para vincular las pensiones al umbral de la pobreza

El marco regulatorio determina que, desde el 1 de enero de 2027, la pensión mínima de jubilación para un titular de 65 o más años con cónyuge a cargo no podrá situarse por debajo del umbral de la pobreza calculado para un hogar compuesto por dos adultos. Por su parte, la referencia para las pensiones no contributivas quedará fijada en el 75% del umbral de la pobreza correspondiente a una persona que vive sola.

Para alcanzar esta convergencia, la normativa establece que cada 1 de enero la cuantía mínima se incremente con el IPC acumulado y, adicionalmente, con una escala porcentual diseñada para recortar la diferencia con el citado umbral: un 20% en 2024, un 30% en 2025 y un 50% en 2026, hasta lograr su equiparación completa en 2027 si resulta necesario. Esta revalorización especial se extiende asimismo a las pensiones mínimas de viudedad con cargas familiares y a otras mínimas con cónyuge a cargo (salvo las de incapacidad permanente total para menores de 60 años y la gran invalidez, que perciben un 50% más). Las restantes pensiones mínimas recibirán la mitad de esta subida adicional. Como antecedente, en 2026 la mínima con cónyuge a cargo subió un 11,4% hasta los 1.256,60 euros mensuales (según el Real Decreto 241/2026), mientras que la unipersonal aumentó un 7,07%, por encima del 2,7% de la revalorización general.

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Estimación de las cuantías y proyecciones para 2027

La proyección del cálculo toma como base el umbral de una persona sola reflejado en la Encuesta de Condiciones de Vida del INE (12.220,40 euros en 2025), la cual se multiplica por 1,5 y se actualiza hasta el año de aplicación aplicando el crecimiento medio del 4,6% anual registrado en los últimos ocho años. Bajo estos parámetros, el umbral de la pobreza para 2027 se situaría en torno a los 20.059 euros anuales, equivalente a unos 1.433 euros al mes distribuidos en 14 pagas, lo que supondría un incremento aproximado de 176 euros respecto a la cuantía precedente.

Tipo de pensión 2026 (euros al mes) 2027 estimada (euros al mes, aprox.) Subida Mínima de jubilación con cónyuge a cargo (65 años o más) 1.256,60 1.433 14 % Mínima de jubilación unipersonal (65 años o más) 936,20 1.018 8,8 % No contributiva íntegra 628,80 716 13,9 %

En el caso de la pensión mínima unipersonal, la cuantía varía en función de la inflación al percibir la mitad del porcentaje extra sobre su propia revalorización. Tomando en cuenta las previsiones de Funcas publicadas el 15 de septiembre —que estimaban una revalorización del 3,5% para otoño— y considerando la media actual del 3,16%, esta prestación alcanzaría aproximadamente los 1.017 euros al mes.

Factores determinantes en la revalorización y marco normativo

La subida general del conjunto del sistema de pensiones se calcula conforme al artículo 58 de la Ley General de la Seguridad Social, que utiliza la media de las tasas interanuales del IPC registradas entre los meses de diciembre y noviembre. Si bien la inflación de agosto se situó en el 4,3%, la media acumulada hasta dicho periodo alcanzaba el 3,15%, a la espera de los datos definitivos correspondientes a los meses de septiembre, octubre y noviembre.

Asimismo, la aplicación de estas cuantías requiere la aprobación de una norma específica con carácter anual. A este respecto, en el ejercicio 2026 el Congreso no convalidó el Real Decreto-ley 16/2025 presentado inicialmente, lo que requirió la posterior aprobación del Real Decreto-ley 3/2026 para ratificar los incrementos, en una tramitación análoga a la registrada en 2025 mediante el denominado decreto ómnibus.

Requisitos y límites de ingresos para el complemento a mínimos

El acceso al complemento a mínimos por parte de los pensionistas con prestaciones inferiores a la cuantía mínima fijada por ley está supeditado a no superar determinados límites de ingresos anuales. En 2026, los umbrales máximos quedaron fijados por la Seguridad Social en 9.442 euros al año para los titulares sin cónyuge a cargo y en 11.013 euros anuales para aquellos con cónyuge a cargo, existiendo la obligación de notificar al Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) cualquier variación en las rentas que supere dichos límites.

En las pensiones no contributivas, la evaluación del nivel de ingresos se realiza computando los recursos del hogar. La gestión de esta revisión corresponde a las comunidades autónomas (o al Imserso en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla), administraciones que cuentan con la facultad de reclamar las cantidades percibidas indebidamente en caso de superar los márgenes establecidos por la legislación vigente.