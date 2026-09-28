La organización analiza más de 101.000 precios en todo el país y concluye que Dani y Alcampo lideran los niveles de precios más bajos, mientras que la contención de cadenas como Lidl o Mercadona estrecha la competencia.

El informe de supermercados elaborado por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha determinado cuáles son las cadenas de supermercados más económicas y cuáles presentan las tarifas más elevadas del mercado nacional en 2026. Según los datos recopilados por la entidad, la elección del establecimiento donde se realiza la compra de alimentos y productos para el hogar resulta determinante para la economía doméstica, permitiendo un ahorro medio anual de 1.310 euros por hogar, una cifra que en determinados supuestos y localizaciones puede oscilar entre los 1.000 y los 1.500 euros de diferencia entre la opción más barata y la más costosa.

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El análisis de la Cesta OCU se compone de un conjunto de 244 productos de alimentación y droguería, que abarca tanto alimentos frescos como artículos envasados de marcas de fabricante y productos de la opción más económica de cada punto de venta. El estudio refleja que el coste medio anual de dicha cesta en 2026 asciende a 6.602 euros, un importe superior al del ejercicio precedente que confirma un encarecimiento acumulado cercano al 40% en los últimos cinco años dentro de la cesta analizada.

Análisis por cadenas: de la implantación local al ámbito nacional

La clasificación elaborada tras evaluar más de 101.000 precios en establecimientos físicos y tiendas en línea sitúa a la cadena andaluza Dani como el supermercado más económico de España, obteniendo el índice de precios 100 de referencia tanto para la Cesta OCU global como para la categoría de productos frescos. Dentro de las superficies de implantación nacional, Alcampo repite una edición más como la opción de menor coste para la Cesta OCU (con un índice 103, un 3% superior al de Dani), destacando además por ofrecer la denominada Cesta Económica más barata del análisis.

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El estudio pone de manifiesto que un amplio grupo de cadenas de distribución de ámbito nacional ha aplicado políticas de contención en sus subidas de precios situándolas por debajo del IPC, e incluso reduciendo su nivel tarifario respecto al año pasado. Esta estrategia comercial es compartida por firmas como Aldi, Carrefour Market, Consum, E. Leclerc, Familia, Lidl, Mercadona y Supeco. La adopción de esta medida ha permitido que enseñas como Supeco (índice 103), Lidl (índice 105) y Mercadona (índice 105) se consoliden en las posiciones más económicas del listado.

Cadena Índice Coste anual Cesta OCU (euros) DANI 100 5.788,18 FAMILY CASH 102 5.902,65 TIFER 102 5.930,73 ALCAMPO 103 5.941,55 SUPECO 103 5.979,94 LIDL 105 6.054,32 MERCADONA 105 6.094,12 DEZA 106 6.138,42 CONSUM 107 6.168,47 ALDI 107 6.172,29 CASH FRESH 107 6.188,96 FAMILIA 107 6.193,36 ALIMERKA 107 6.196,41 CARREFOUR MARKET 108 6.235,41 MAS 108 6.250,90 INDEPENDIENTES 108 6.251,32 CARREFOUR 109 6.281,34 EL JAMÓN 109 6.290,68 GADIS 109 6.328,78 HIPERBER 109 6.329,54 MASKOM 109 6.331,27 HIPER FROIZ 110 6.355,33 TAMBO 110 6.359,71 MI ALCAMPO 110 6.389,91 SPAR 110 6.392,03

Comportamiento del mercado y presencia territorial

En la escala territorial, los datos del estudio reflejan que los establecimientos de la cadena Lidl suponen la opción de compra de menor coste en un total de 60 ciudades de las analizadas. Asimismo, la investigación otorga un papel destacado a las cadenas de ámbito regional y local —con firmas como Family Cash y Tifer en los puestos de cabeza con un índice de 102— y a los comercios independientes no integrados en grandes grupos, cuyo índice medio se sitúa en 108, lo que supone un 8% más caro que en la cadena más económica.