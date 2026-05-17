El buque ‘Ambition’ ha atracado a primera hora de este domingo en El Musel. Los pasajeros sanos han obtenido el permiso para visitar la ciudad, mientras que 17 personas contagiadas permanecen aisladas a bordo.

GIJÓN — El puerto gijonés de El Musel ha amanecido este domingo 17 de mayo con la llegada del crucero Ambition, el cual arrastra un brote de gastroenteritis aguda provocado por un norovirus. Tras las correspondientes inspecciones a primera hora de la mañana, los servicios de Sanidad Exterior han otorgado el visto bueno para el desembarque de la gran mayoría del pasaje a las 08:30 horas, al certificar que se cumplen estrictamente todos los requisitos de salud pública.

No obstante, la autorización cuenta con restricciones obligatorias: 17 pasajeros continúan en aislamiento dentro del barco al mantener síntomas activos. A pesar del confinamiento de este grupo, la cifra refleja una evolución favorable del brote, registrando cuatro afectados menos de los 21 que se contabilizaban ayer sábado durante su escala en A Coruña.

Dispositivo de seguridad y «mensaje de tranquilidad»

Para coordinar la llegada del buque, las autoridades locales y estatales mantuvieron una intensa reunión de trabajo. El operativo, autorizado de manera conjunta por Capitanía Marítima y la Autoridad Portuaria de Gijón, ha involucrado de forma directa a:

La Delegación del Gobierno en Asturias.

El Ayuntamiento de Gijón.

Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

La Terminal de Cruceros y la empresa consignataria de la embarcación.

Desde la Delegación del Gobierno en Asturias se ha emitido un mensaje de absoluta tranquilidad a la ciudadanía, remarcando que la situación epidemiológica se encuentra plenamente monitorizada y bajo control. Asimismo, han garantizado que los protocolos activados blindan la seguridad tanto del pasaje y del personal portuario como de la población local gijonesa.

Origen y ruta del crucero afectado

El Ambition, un gigante marítimo de 216 metros de eslora propiedad de la naviera, viaja con 1.750 personas a bordo (entre pasaje y tripulación) procedente de las islas Shetland (Reino Unido). Antes de tocar costas españolas, la embarcación realizó escalas programadas en Belfast, Liverpool y Brest.

El detonante de la alerta sanitaria: La alarma saltó durante su estancia en Burdeos (Francia), donde se ratificó el fallecimiento de un pasajero británico de unos 90 años que padecía un cuadro severo de gastroenteritis. Dicho suceso coincidió en el tiempo con la aparición de un brote explosivo de vómitos y diarreas que llegó a afectar simultáneamente a unas cincuenta personas a bordo.

Tras su paso por Galicia y esta escala exprés en Asturias, está previsto que el buque continúe con su itinerario por el norte de España y parta esta misma tarde a las 18:00 horas rumbo a Bilbao.