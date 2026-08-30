Mallorca goleó 3-0 al AD Ceuta FC en Son Moix el domingo 30 de agosto de 2026, en la tercera jornada de la Segunda División. Ese día, el Eibar ganó 1-0 en Andorra, Cádiz y Valladolid empataron 1-1, y el Granada CF venció 3-1 al Córdoba.

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Resultados de la jornada

FC Andorra 0 – 1 Eibar

Cádiz 1 – 1 Valladolid

Mallorca 3 – 0 AD Ceuta FC

Córdoba 1 – 3 Granada CF

Lo más destacado

El 3-0 del Mallorca fue el resultado más rotundo: el conjunto ceutí no logró generar ocasiones claras en Son Moix y encajó tres goles que sentenciaron el encuentro pronto. En Córdoba, el Granada CF cerró un triunfo 3-1 que le da impulso en la tabla tras dos jornadas iniciales con resultados dispares.

En Andorra, el Eibar se impuso por la mínima (0-1), mientras que Cádiz y Valladolid firmaron un empate 1-1 en un partido equilibrado que dejó a ambos equipos con un punto cada uno.

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