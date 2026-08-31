Segunda División | Jornada 3 (31 de agosto de 2026)
Burgos 2-2 Real Sociedad II; Celta de Vigo II 1-2 Castellón, resultados del lunes 31 de agosto de 2026.
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Marcadores de la jornada
- Burgos 2-2 Real Sociedad II
- Celta de Vigo II 1-2 Castellón
El empate en El Plantío dejó un punto para cada equipo; el Castellón, por su parte, logró los tres puntos en Vigo con un 1-2 a domicilio. Estos marcadores modifican la pintura de la tercera jornada: Burgos suma una unidad en casa mientras Castellón suma tres fuera. La jornada 3 aporta movimiento en la tabla y obligará a varios conjuntos a replantear sus opciones de cara a la próxima fecha.