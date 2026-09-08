La tenista estadounidense se impone a su compatriota con un sólido 1-6 y 4-6 en octavos de final y se citará con Mirra Andreeva en la siguiente ronda del torneo neoyorquino

Coco Gauff continúa su andadura en el US Open 2026 con un paso tan firme como para que no resulte descabellado considerarla, ahora mismo, la principal candidata al título. En un duelo fratricida contra Iva Jovic, la campeona en Nueva York en 2023 se impuso por 1-6 y 4-6, resultando prácticamente un muro para su rival. Gauff, que sigue sin ceder ni un set en lo que va de torneo, se enfrentará a Mirra Andreeva en cuartos de final.

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La tenista estadounidense firmó un encuentro de alto nivel en el cuadro individual femenino, demostrando el gran momento de forma por el que atraviesa en la pista del torneo neoyorquino. Con un juego caracterizado por la solidez defensiva y el ritmo constante desde el fondo de la pista, la vigentísima campeona de la edición de 2023 neutralizó los argumentos tácticos de Jovic, quien pese a sus esfuerzos no encontró la fórmula para fracturar la solidez de su compatriota.

El desarrollo del enfrentamiento reflejó la superioridad de Gauff desde los primeros compases. El primer parcial concluyó con un contundente 1-6 que decantó la balanza de manera clara. Durante la segunda manga, Iva Jovic intentó equiparar la intensidad del intercambio, pero el control territorial y la efectividad de Gauff terminaron por sentenciar el choque con un 4-6 definitivo que certificó su billete hacia la siguiente ronda.

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Con este triunfo en octavos de final, Coco Gauff prolonga una racha inmaculada en el US Open 2026, donde hasta la fecha no ha concedido un solo parcial a sus oponentes. Su consistencia sobre la superficie dura de Nueva York reafirma sus opciones en el cuadro principal de la competición, afianzando sus credenciales de cara a la lucha por el trofeo.

En el horizonte de la jugadora norteamericana aparecen ya los cuartos de final, fase en la que se medirá a Mirra Andreeva. El choque ante la tenista rusa se perfila como un duelo clave en el cuadro del torneo, donde Gauff buscará mantener la solidez exhibida hasta el momento para asegurar un puesto en las semifinales de la cita estadounidense.