El Sabadell venció al Córdoba por 3-2 en la jornada 4 de Segunda División, disputada el lunes 7 de septiembre de 2026.

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Los locales se adelantaron con dos goles tempranos de Nicholas Gioacchini (7′ y 11′). El Córdoba recortó distancias mediante un penalti transformado por Cristian Carracedo (26′) y volvió a empatar con el tanto de Enol Rodríguez Heres (76′). El partido se decidió en el 89′ con un penalti convertido por Albert Orriols Cerarols. Según los datos facilitados para la jornada 4 de Segunda División, fue el marcador más destacado de la jornada, con goles repartidos entre ambos equipos y dos penaltis señalados.

Marcadores de la jornada 4

Sabadell 3 – 2 Córdoba (goleadores: Sabadell: Nicholas Gioacchini [7′, 11′], Albert Orriols Cerarols [89′ (p.)] | Córdoba: Cristian Carracedo [26′ (p.)], Enol Rodríguez Heres [76′])

Partido destacado

El encuentro se decidió en el tramo final con el penalti transformado por Albert Orriols Cerarols en el 89′.

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Fuente

Según los datos facilitados para la jornada 4 de Segunda División (lunes, 7 de septiembre de 2026).

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